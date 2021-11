Raffaella Fico: “Soleil Sorge e Alex Belli? C’è qualcosa tra loro”/ “C’è attrazione”

Raffaella Fico torna a parlare di Soleil Sorge nell’intervista rilasciata a Casa Chi. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip , tra Raffaella Fico e Soleil Sorge non c’è mai stata molto simpatia. Giorno dopo giorno, tra le due sono volate anche parole forti e, dopo l’eliminazione, la Fico è tornata in casa per un confronto con la Sorge. A Casa Chi, la showgirl napoletana conferma il proprio pensiero sull’ex corteggiatrice di Uomini e donne considerandola “falsa e furba”.

“Soleil è furba. Lei spara a zero su tutti, poi quando le fai notare l’errore passa da vittime. Inizia a dire ‘io non intendevo quello, anzi non mi mettete certe idee in bocca’. Spara a zero, ma riflette su ciò che dice, perché vuole colpirti” – ha detto la Fico che ha poi aggiunto – “A me non piacciono le persone false. Purtroppo in quella casa mi esponevo soltanto io quando c’era qualcosa che non andava. Gli altri si attaccavano dietro di me e si nascondevano […] Questa cosa mi ha fatto stufare. Non mi piace chi si nasconde e non si mette in gioco. Altrimenti è inutile lamentarsi alle spalle”.

Raffaella Fico su Soleil Sorge e Alex Belli: “Un conto è l’amicizia…”

Tra le tante domande rivolte a Raffaella Fico nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi non poteva mancare quella sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Esattamente come ha spiegato nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 la Fico ribadisce che, qualora fosse stata single, non avrebbe mai guardato un uomo sposato.

“Io che ho vissuto fin dall’inizio ho notato un certo interesse. Era palese fin dall’inizio […] Io da donna single non mi permetterei mai di guardare un uomo fidanzato o sposato. Lo stesso un ragazzo impegnato non dovrebbe permettersi. Io comunque credo che ci sia qualcosa tra loro due. Un conto è l’amicizia, un altro sono i baci e gli abbracci anche sotto le coperte. C’è una forte attrazione tra i due e forse qualcosa in più. C’è questo trasporto e lo si vede quando si guardano e stanno insieme. Traspare quando stai bene con qualcuno e noi della casa lo abbiamo visto”, ha concluso la Fico.

