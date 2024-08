Educarci all’ambiente, a prenderci cura della casa comune. È un compito sempre più evidente, una responsabilità, che comincia dai più piccoli, che cresce nelle scuole.

Ne è sempre più convinta Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA), che anche per l’anno scolastico 2024/2025 ha costruito e rivolto alle scuole lombarde un ricco programma di attività scientifiche e di educazione ambientale. Una programmazione completamente gratuita composta da eventi, progetti annuali, mostre e tante opportunità dedicate alle scuole dei gradi dalla primaria alla secondaria di II grado che possono essere utilizzate come attività di educazione civica e, in alcuni casi, PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento).

Tanti gli appuntamenti, a partire dalla mostra Cum Tucte – L’alleanza tra uomo e natura, in programma dall’1 al 31 ottobre presso lo Spazio Isola SET in Via Galvani 27 a Milano.

Un percorso che nasce dal messaggio di San Francesco d’Assisi – nell’anno che dà il via alle celebrazioni nazionali per l’ottavo centenario – che nel Cantico delle Creature ci dà lo sguardo vivo e autentico verso la natura, il Creato e tutte le creature. Da qui il percorso espositivo indaga il significato di sostenibilità attraverso 4 percorsi tematici, declinati attorno ai macro-temi dell’acqua, biodiversità, cambiamento climatico ed economia circolare. Organizzata in collaborazione con Regione Lombardia e ARPA Lombardia, la rassegna è sostenuta dagli sponsor Montello SpA e FNM Group.

Dal 28 al 30 ottobre sarà la volta della Fiera di Educazione alla Sostenibilità Ambientale, un evento di tre giorni che si svolge in Piazza Città di Lombardia, dove sperimentare l’educazione ambientale con laboratori gratuiti, mostre ed incontri per le scuole, insieme a una rete di associazioni e realtà impegnate in quest’ambito.

Il tema di Scienza a Seveso, in programma dal 10 al 16 novembre presso il Centro Ricerche e Formazione Ambientali di Seveso (MB), riguarda Le sfide dell’energia. Un dono e una risorsa, con possibilità di visite guidate su prenotazione per le scuole e apertura al pubblico tutti i pomeriggi; arricchiscono il programma dell’evento due conferenze serali.

Nel 2025, dal 30 marzo al 5 aprile sempre al Centro Ricerche e Formazione Ambientali di Seveso, spazio alla Settimana dell’Astronomia, organizzata da Fondazione Lombardia per l’Ambiente in collaborazione con INAF – Osservatorio Astronomico di Brera. Si rinnova l’appuntamento dedicato al cielo e allo spazio, con le conferenze serali aperte al pubblico, una conferenza mattutina dedicata alle scuole secondarie di II grado, due serate di osservazione del cielo presso la sede di Merate dell’Osservatorio Astronomico di Brera e una mostra aperta alle scuole secondarie di I e II grado su prenotazione e al pubblico. Tema di questa edizione è Da 0 a ∞: equazioni, formule e incognite di una rappresentazione simbolica del cosmo: una raccolta di emozionanti scatti dell’universo conosciuto e la matematica che ne descrive la straordinaria bellezza.

La proposta per le scuole di Fondazione Lombardia per l’Ambiente non si esaurisce però con gli eventi, ma si compone anche di iniziative a progettualità. È il caso del bando per Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità, rivolto anche alle scuole per un contributo massimo di 5.000 euro a progetto.

Uno sguardo alla biodiversità alla fotografia: il contest fotografico MiaFotoBio è un’iniziativa, promossa in collaborazione con EDINAT e Francesco Tomasinelli, fotografo naturalista d’eccezione, rivolta alle scuole secondarie di II grado lombarde con la finalità di rendere sempre più consapevoli i giovani del valore della biodiversità e della necessità di custodirla. A essa si affianca un omonimo progetto da svolgere a scuola: un percorso di 11 ore per approfondire la biodiversità e fare esperienze formative sul campo.

Infine, il progetto Redact-us per le scuole secondarie di II grado: l’esperienza di una vera e propria redazione giornalistica che tratta di tematiche ambientali. Redact-Us, organizzato in collaborazione con Associazione ToGether e Il Sussidiario, propone la costituzione di un laboratorio sperimentale al fine di costituire una redazione di giovani che si occupi di ambiente, fuori dalle logiche e dalle prassi precostituite che la retorica sulla sostenibilità sta assumendo.

Per maggiori informazioni: silvia.macalli@flanet.org.

