Fifa 23 Title Update 6: arriva il nuovo aggiornamento/ Ecco tutte le novità previste

Fifa 23 è pronto ad un nuovo upgrade da parte di EA Sports grazie al Title Update 6. L’aggiornamento riguarderà le versioni del gioco calcistico per Playstation 5, Xbox Serie X e S, nonché personal computer e Google Stadia, e l’annuncio è giunto nelle scorse ore, in concomitanza con la pubblicazione dell’ultimo Team of the Week di Fifa 23. Come sottolineato dai colleghi di Everyeye, l’upgrade dovrebbe portare a varie migliorie e modifiche, a cominciare da un nuovo pulsante d’aiuto per fornire assistenza a tutti quei giocatori che sono impossibilitati a connettersi. Prevista anche una nuova Scheda Profilo presente nella sezione Dettagli Giocatore di alcuni Oggetti Giocatore.

AEREI A TERRA NEGLI USA/ Un guasto che si trasforma in "arma" contro Biden

Non mancano poi gli interventi che punteranno a migliorare il gameplay di Fifa 23, come ad esempio quando si giocherà contro quelle squadre che utilizzano la tattica Pressione Costante: in quel caso i propri compagni di squadra, controllati dall’Intelligenza artificiale, eseguiranno dei passaggi corti in maniera più frequente, e diminuirà il decadimento della resistenza (per l’esattezza dell11.7%), precisamente per le tattiche Pressione Costante, Pressa dopo la Perdita di Possesso e Pressa con Tocchi Difensivi Duri.

Cina dichiara guerra ai Deepfake “Pericolo per la sicurezza”/ Introdotte nuove leggi

FIFA 23 TITOLE UPDATE 6: LE MIGLIORIE VISIVE E NON SOLO

A livello estetico, invece, saranno svariati gli aggiornamenti fra palle, kit, scarpini, guanti, tatuaggi, peli del viso dei videogiocatori, ma anche “descrizioni delle Mosse Abilità, badge, temi degli stadi, tifo, trofei, aree VIP, mascotte”, così come riporta ancora Everyeye. Fra le migliorie previste per il title update 6 di Fifa 23 anche i vari bug che sono stati eliminati, a cominciare dalla sparizione improvvisare del radar che spesso e volentieri si verificava durante le partite.

Non è ben chiaro quando l’aggiornamento verrà ufficialmente rilasciato, ma secondo gli addetti ai lavori oggi dovrebbe essere il giorno designato di conseguenza restate all’erta. Nel frattempo, per consultare la lista completa delle novità che verrà introdotte nel gioco di EA Sports con l’aggiornamento, vi consigliamo di visionare la bacheca Trello ufficiale di FIFA 23.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ACCORDO CHIESA-ISLAM-EBREI/ Papa: algoritmo non decida vite

© RIPRODUZIONE RISERVATA