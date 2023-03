Fifa 25, la Federazione avrà il suo videogioco ufficiale/ Pronta sfida a EA e Konami

A partire dal 2025 uscirà un nuovo videogioco di calcio e stiamo parlando precisamente di Fifa 25. Forse qualcuno di voi non ci troverà nulla di strano ma in realtà bisogna spiegare quanto accaduto negli ultimi mesi. La EA Sports, la software house americana che da anni realizza il videogioco di Fifa, non avrà più la licenza ufficiale a partire dal 2024 per una questione di costi, di conseguenza il nuovo videogame si chiamerà semplicemente EA Sports FC. Fifa 23 è stato quindi l’ultimo videogioco commercializzato della storica saga, e dall’anno prossimo arriveranno grandi novità. La Fifa non è comunque stata con le mani in mano e tramite il presidente Gianni Infantino ha fatto sapere che dal 2025 avrà il suo videogioco ufficiale.

Attraverso Twitter il capo della Federazione ha spiegato: “Il nuovo gioco Fifa, Fifa 25, 26, 27 e così via, sarà sempre il migliore per ogni ragazza o ragazzo, avremo notizie da passarvi a breve”. Ovviamente è tutto ancora agli albori, di conseguenza non è ben chiaro quale sarà la software house che lo svilupperà, ne tanto meno quali modalità avrà e come sarà implementato. Fatto sta che fra due anni, dopo EA Sports FC e dopo il videogioco calcistico di Konami, ex Pro Evolution Soccer, avremo anche un terzo gioco di calcio per la gioia ovviamente di tutti i fan del pallone.

FIFA 25, LA FEDERAZIONE AVRA’ IL SUO GIOCO UFFICIALE: RIUSCIRA’ NELL’IMPRESA?

La speranza è che Fifa 25 possa essere all’altezza della concorrenza, visto che nel corso degli anni vi sono stati numerosi tentativi da parte di varie software house, nello sfidare Fifa e PES, senza mai riuscire a dare vita a qualcosa di realmente convincente.

Sicuramente il fatto di avere la licenza Fifa potrà aiutare nelle vendite, ma basterà per convincere i videogiocatori? Non ci resta che metterci comodi, iniziare il conto alla rovescia e nel contempo aspettare ulteriori dettagli su questa progetto che sarà senza dubbio interessante.

