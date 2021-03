Filippo Bianchi, ex fidanzato di Rosa di Amici 2021/ “Celentano esagera, la bullizza”

Rosa Di Grazia, ballerina di Amici 2021 in forza alla squadra Arisa-Cuccarini, è spesso e volentieri, insieme alla compagna di team Martina Miliddi, il bersaglio preferito di Alessandra Celentano, insegnante di ballo e coach insieme a Rudy Zerbi della compagine che porta i loro cognomi e nella quale “milita” Deddy, attuale fidanzato di Rosa. Tuttavia, in queste ore, ai microfoni di Fanpage.it ha parlato l’ex compagno della danzatrice, Filippo Bianchi, che non ha esitato a prendere le difese della ragazza che tanto ha amato.

“A prescindere dal rapporto personale – afferma –, ho sempre sostenuto Rosa. So quanti sacrifici ha fatto per la danza e merita di stare lì. Gli attacchi di Alessandra Celentano non mi sorprendono, conosciamo i suoi standard artistici. Però, c’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una ‘mezza ballerina’ di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un ‘mezzo uomo’”. Insomma, un attacco vero e proprio e privo di qualsiasi filtro nei confronti della docente della scuola di Canale 5.

ROSA, BALLERINA DI AMICI 2021: L’EX FIDANZATO HA “UN BEL RICORDO DI LEI”

Filippo Bianchi, ex fidanzato di Rosa Di Grazia, ballerina di Amici, ha poi illustrato a Fanpage.it i dettagli della loro relazione: “Tra me e Rosa c’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità. Era la mia fidanzata, la mia migliore amica, una sorella e una collega di lavoro. Però, eravamo entrambi gelosissimi e la distanza ci ha distrutto. È finita a metà dicembre, prima che cominciasse il serale”. Secondo Filippo Bianchi, Rosa è “una ragazza umile e con tanti valori, ma nella casa di Amici non l’ho più riconosciuta. L’ho sentita parlare in napoletano, con me non lo faceva. Non so ancora darmi delle risposte. Credo che per stare là dentro sia necessario avere un carattere forte e lei ha tirato fuori tutta la forza che ha. Di conseguenza, forse, è venuta fuori questa punta di arroganza di cui parla la gente”.

Infine, in merito alla sua attuale liaison sentimentale con il diciottenne Deddy, Bianchi ha asserito: “Non sono più innamorato, ma di lei mi resta un bel ricordo. Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18. Però Deddy mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è ‘Il cielo contromano'”.



