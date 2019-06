Filippo Bisciglia/ “Ci sarà un falò di confronto già nella prima puntata” (Temptation Island)

Filippo Bisciglia è pronto per la nuovissima edizione di “Temptation Island 2019” in partenza da lunedì 24 giugno 2019 in prima serata su Canale 5. Sei coppie sono pronte a mettere alla prova il loro amore nel bellissimo resort di lusso Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, ma possiamo anticiparvi che la prima puntata regalerà già il primo falò di coppia ai telespettatori . L’indiscrezione è trapelata da diversi giorni e la conferma è arrivata anche dalla stessa Maria De Filippi e dal narratore Filippo che a Tv Zap ha detto: “si sa che non arriveranno tutte e sei le coppie alla puntata finale, poi quest’anno a spoilerare è stata anche Maria De Filippi, quindi va bene così: ci sarà un falò di confronto già nella prima puntata. Anche nelle altre edizioni era stato chiesto un falò di confronto già nella prima puntata. Quest’anno però sono state le parole a provocarlo, parole di cui lei non era a conoscenza, e non per gli atteggiamenti del fidanzato”.

Filippo Bisciglia: “dirsi le cose in faccia sia molto più difficile”

L’ex concorrente del Grande Fratello è impegnato dai primi giugno nelle registrazioni del programma che si concluderà a luglio su Canale 5. “Siamo qui dal 3 di giugno – racconta Filippo Bisciglia a Tv Zap – e il falò di confronto finale il 26 di questo mese”. Il narratore di Tempation Island si è lasciato andare ad una serie di riflessione sottolineando quanto oggigiorno si parli poco all’interno di una coppia. “Quest’epoca è differente dalla nostra – ha detto Bisciglia – parlo per me che ho 42 anni. Noi impostavamo la storia anche su dei dialoghi. Oggi si parla poco, anche tra fidanzati si preferiscono messaggi e whatsapp piuttosto che dirsi le cose faccia a faccia. Tant’è che quando si ascolta la propria fidanzata parlare con altre ragazze del rapporto, questo può avere un effetto spiazzante”. L’ex gieffino non ha alcun dubbio su come siano cambiati oggi i rapporti: “sono convinto che dirsi le cose in faccia sia molto più difficile, è più facile aprirsi scrivendo. Noi prendevamo il telefono con la prolunga e ci chiudevamo in bagno, e poi magari i nostri genitori ci sgridavano per le bollette altissime, però intanto almeno parlavamo, oggi non è più così. Secondo me questo dialogo sta scomparendo tra le coppie.”

Filippo Bisciglia: “Ringrazio tantissimo il pubblico per l’affetto che mi comunica sempre”

Il successo di Temptation Island è sicuramente legato alla presenza di Filippo Bisciglia, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico. “Ringrazio tantissimo il pubblico per l’affetto che mi comunica sempre. Dicono che non è estate senza Filippo. Amano il programma e amano me, forse perché mi vedono come il ragazzo della porta accanto. Mi scrivono le lettere chiedendomi consigli sui loro fidanzamenti, per questo dico di essere la Marta Flavi 2.0. All’inizio rispondevo, poi me ne sono arrivate così tante che non so più come fare” ha raccontato a Tv Zap. Il conduttore ha però anticipato che questa edizione sarà diverse dalle precedenti: “una cosa diversa nell’edizione di quest’anno è la difficoltà di scherarsi da una parte o dall’altra. E’ più difficile capire chi sta sbagliando. Che gli spettatori prendano pure posizione, ma che siano pronti ai colpi di scena”.



