FILIPPO BISCIGLIA/ Costanzo: “merita più spazio in tv” (Temptation Island)

Filippo Bisciglia è pronto per la terza puntata di Temptation Island 2019 trasmessa lunedì 8 luglio 2019 in prima serata su Canale 5. Grande successo per il reality show dei sentimenti che ogni settimana catalizza l’attenzione non solo dei telespettatori, ma anche del popolo dei social diventando trend topi in Italia e nel resto del mondo. Un successo che ha spinto Maurizio Costanzo a commentare positivamente la prova di conduttore di Filippo. Dalle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Costanzo ha scritto: “Filippo Bisciglia merita più spazio in televisione. È un ragazzo talentuoso e, al contrario di altri suoi colleghi, educato e pacato nei modi. L’affollamento che c’è adesso nei vari programmi gli concede poca aria. Ma i direttori dei canali potrebbero ripensarci e affidargli altri programmi”. Chissà che le parole del giornalista non vengano ascoltate, intanto il nome di Bisciglia è tra i papabili dell’edizione vip del reality dopo l’addio di Simona Ventura tornata in Rai.

Filippo Bisciglia: “Con Pamela Camassa pensiamo ad un figlio”

Grande successo per Filippo Bisciglia che dalle pagine del settimanale Gente ha raccontato dei progetti futuri con la compagna Pamela Camassa con cui è legato sentimentalmente da 11 anni. “Per ora le nozze non sono previste – ha rivelato al settimanale Gente -, ma a un bambino ci stiamo pensando”. Le cose tra Filippo e Pamela procedono alla grande, anche se qualche piccolo screzio non manca nella vita di tutti i giorni come rivelato dal conduttore: “Pamela è un po’ disordinata, non passa l’aspirapolvere, fa morire le piante sul terrazzo e non cucina mai. Mi fa mangiare sempre pomodori con il tonno, fagioli con il tonno, la pasta con il tonno. Ma io sapevo, prima di sceglierla, che avrei preso il pacchetto completo che prevedeva la Camassa con il tonno”. Sul finale però l’ex concorrente del Grande Fratello non ha alcun dubbio: “sceglierei di nuovo lei ancora oggi, dopo tanti anni, per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che è”.

Filippo Bisciglia e il successo di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha cercato poi di spiegare cosa si nasconde dietro il successo di un programma televisivo come quello di Temptation Island capace di incollare milioni e milioni di telespettatori davanti alla tv. “Quello che piace è immedesimarsi nella coppia” – ha dichiarato a TvZap il conduttore, che ha proseguito dicendo: “lo vedo anche tra i miei amici, da quallo che mi raccontano che accade in casa loro e del fatto che iniziano a discutere sul divano”. Rispetto alle passate edizioni però quest’anno c’è da aspettarsi davvero di tutto come anticipato dallo stesso Bisciglia: “una cosa diversa nell’edizione di quest’anno è la difficoltà di schierarsi da una parte o dall’altra. E’ più difficile capire chi sta sbagliando. Che gli spettatori prendano pure posizione, ma che siano pronti ai colpi di scena”.



