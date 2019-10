Filippo Bisciglia e Pamela Camassa/ “Matrimonio? Siamo già sposati” (Verissimo)

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa protagonisti a Verissimo, dopo lo straordinario percorso ad Amici Celebrities che ha coinvolto entrambi. La Camassa è infatti la vincitrice della prima edizione del format di Maria De Filippi dedicata ai vip, un risultato che la showgirl non si sarebbe mai aspettata di raggiungere: “Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta”. Essersi messa in gioco in una fida così importante le è però servito a ricordare a se stessa i suoi meriti e credere maggiormente nelle proprie possibilità: “Grazie a questa esperienza – ammette la Camassa – sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo”. L’ex allieva svela inoltre di non essere un volto del tutto nuovo alla scuola di Amici e, nel salotto di Silvia Toffanin, ricorda la sua prima volta ai provini del talent.

Filippo Bisciglia: “Sono contentissimo per lei”

“Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza”, spiega Pamela Camassa nell’intervista concessa a Verissimo assieme a Filippo Bisciglia. “seguo ‘Amici’ fin dalla prima edizione. In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male”. Il motivo è da ricercare soprattutto nella sua insicurezza: “mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me”. Oggi, però, la Camassa ha ottenuto il suo riscatto, primeggiando in un’edizione piena di talenti. Con il suo impegno è infatti riuscita a soffiare la vittoria al favorito, il suo compagno Filippo Bisciglia, e al vincitore annunciato, Massimiliano Varrese. Ma come ha reagito il suo compagno di fronte al suo inaspettato trionfo? “Sono contentissimo per lei”, spiega Bisciglia nel salotto di Silvia Toffanin. “Se lo merita. È stata un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io”.

Filippo Bisciglia: “Pamela Camassa è la mia famiglia”

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno insieme da 12 anni. In questo periodo di tempo, il loro amore ha superato molti ostacoli, tuttavia, non si sentono ancora pronti a convolare a giuste nozze. Secondo il conduttore di Temptation Island, infatti, il matrimonio non cambierebbe nulla nei sentimento che li lega; e poi, rivela nel salotto di Verissimo, in fondo “siamo già sposati, cosa cambia?”. Non è infatti un anello né una promessa nuziale a rendere il loro rapporto più solido, mentre per quanto riguarda la possibilità di allargare la famiglia in un futuro non troppo lontano, il conduttore si mostra particolarmente restio: “Anche se non abbiamo figli – svela infatti Filippo Bisciglia – lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia confidente”.



