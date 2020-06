Filippo Bisciglia/ “Temptation Island? Sarà un’edizione speciale” (Verissimo)

Filippo Bisciglia tra gli ospiti di “Verissimo – Le Storie“, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin e tramesso sabato 27 giugno 2020 su Canale 5. L’ex gieffino, oggi promosso a conduttore televisivo, sarà tra i protagonisti della puntata con un video-messaggio a pochi giorni dalla ripartenza di Temptation Island 2020. Il conduttore, infatti, da martedì 2 luglio 2020 è pronto a tornare in video con un’edizione speciale del reality show dei sentimenti che quest’anno si preannuncia davvero esplosivo e unico. Durante la puntata Bisciglia svelerà alcune piccole anticipazioni su questa prima edizione che vedrà convivere personaggi famosi e non per la gioia del pubblico e del popolo dei social. Il conduttore, intervistato da Fanpage.it, ha raccontato: “mai come quest’anno ho aspettato il momento per poter dire “Benvenuti alla settima edizione di Temptation Island”. Ho scelto questo hashtag perché racchiude il sentimento, la voglia di fare, la voglia di leggerezza e di tornare a vivere la vita così come lo abbiamo fatto fino a qualche mese fa”. Un ritorno molto atteso quello di Temptation che sembrava impossibile per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e le limitazioni anti contagio richieste dal Governo. “Il pubblico ama Temptation Island, lo aspetta, siamo stati per anni il quarto programma più visto della televisione. Sapevo che se non lo avessimo fatto a giugno, lo avremmo spostato” ha detto il conduttore.

Filippo Bisciglia: dal GF a Temptation Island

Filippo Bisciglia è prontissimo per la settima edizione di Temptation Island 2020 che si preannuncia davvero speciale. Ad anticiparlo è stato proprio l’ex concorrente del GF che a Fanpage ha commentato la scelta della produzione di mixare personaggi vip e non famosi: “è stata una scelta della produzione e la trovo azzeccata. Questa sarà un’edizione di Temptation Island speciale, quindi per la prima volta le coppie vip si mescoleranno con quelle comuni. Per me non cambierà nulla, ma per il pubblico sarà più interessante”. Tra i vip di quest’edizione l’attenzione è tutta rivolta ad Antonella Elia su cui Bisciglia ha detto: “non la immagino che corre da un villaggio all’altro, ma magari, con il suo aplomb, riuscirebbe a far cadere tutti a terra con le parole”. Il conduttore parlando poi del cast si sbottona dicendo: “abbiamo tanta roba. Non posso svelare molto ma abbiamo un cast molto forte.

Le coppie partecipano per tanti motivi differenti. Ci sono coppie più grandi, poi ce n’è una giovane. È un bel mix”. Una cosa è certa: Temptation Island andrà in onda in sicurezza come. A precisarlo è stato proprio Bisciglia: “prima di arrivare qui tutti noi, dalle coppie, ai single, alla produzione, a me, abbiamo fatto i test sierologici due volte. Le coppie e i single sono stati in isolamento per poi essere trasferiti in totale sicurezza. Siamo chiusi in una bolla di vetro, super protetti. Non c’è posto più sicuro in Italia che Temptation Island”.



