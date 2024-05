Filippo Champagne, l’influencer aggredito a Milano per una collanina d’oro/ “Sono stanco, sicurezza zero”

Filippo Champagne, all’anagrafe Filippo Romeo, è stato aggredito a Milano da un ladro per una collanina d’oro. L’influencer, noto anche per essere il fratello del senatore leghista Massimiliano Romeo, ha raccontato l’episodio sui social network. “Ero con un amico e stavamo andando al bar per un caffè quando sono stato assalito da un nero”, queste le sue parole in un video. Nelle immagini ha anche mostrato la catenina spezzata, che il malvivente non sarebbe riuscito a portare via come avrebbe voluto.

Barbara De Santi pubblica la seconda edizione del suo libro/ Nuove rivelazioni per la Dama di Uomini e donne

I due uomini, con la loro reazione, pare che siano infatti riusciti ad allontanare il ladro senza il bottino. “Per fortuna eravamo io e Oscar e si è preso le tumbolate (botte, ndr)”, ha spiegato ancora. Non è chiaro però se abbiano presentato formale denuncia alle autorità competenti o meno dopo la fuga. Quel che è certo è che la rabbia è stata resa manifesta attraverso i canali pubblici. Il racconto è così arrivato alle orecchie di molte persone. L’influencer, seppure al momento abbia un profilo privato, su Instagram conta infatti ben 500 mila followers.

Puff Daddy: "Ho picchiato la mia fidanzata Cassandra Ventura"/ "Sono imperdonabile e disgustato"

L’attacco di Filippo Champagne a Beppe Sala

Filippo Champagne, nel raccontare il tentato furto che gli è accaduto a Milano, non ha perso l’occasione per puntare il dito contro l’amministrazione comunale, accusandola di non preservare la sicurezza dei suoi cittadini. “Siamo stanchi di questa situazione. Adesso basta veramente. Sicurezza zero: non c’è una macchina della polizia. Questa è Milano”, ha aggiunto nel video denuncia l’influencer con tanto di tag al sindaco Beppe Sala.

Non è la prima volta in tal senso che i vip si lamentano sul web della microcriminalità nel capoluogo lombardo. A subire dei furti in passato erano stati anche Ludovica Frasca e Carlos Sainz, tra gli altri. In molti ricorderanno di recente anche l’episodio che ha coinvolto Fabio Rovazzi, poi però rivelatosi un fake.

Hailie Jade Scott, la figlia di Eminem ha sposato Evan McClintock/ "Non potevo chiedere di meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA