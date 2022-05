Finale Eurovision 2022, pagelle e vincitore/ Chanel illude la Spagna, trionfa Kalush Orchestra!

Eurovision Song Contest 2022, le pagelle: Kalush Orchestra ha meritato la vittoria?

Kalush Orchestra (voto 6,5) è il vincitore di Eurovision 2022, regala un sorriso all’Ucraina e porta a casa l’ambito microfono di cristallo. Una vittoria che simbolicamente può unire tutta Europa ma che lascia qualche perplessità dal punto di vista della classifica. Parlando di musica, quindi, il brano ‘Stefania’ non convince appieno. Almeno non quanto SloMo di Chanel per la Spagna. La giovane artista di origine cubana avrebbe meritato un piazzamento diverso. Sensualità pura e grinta da vendere sul palco, si è scatenata con entusiasmo e per larghi tratti ha illuso i suoi fan di poter portare a casa la vittoria. Voto 8. Bene anche Sam Ryder (voto 7) per il Regno Unito con Space Man, ma una menzione speciale va a Subwoolfer, in grado di ammaliare il pubblico con un grottesco ballettino ipnotico: Give That Wolf A Banana. Potrebbe starci un 10, ma anche uno 0. Voto 5.

Convince (e non poco) la Francia con Alvan & Ahez e la loro ‘arabeggiante’ Fulenn. Voto 7,5. Bellissima voce per Rosa Linn per l’Armenia (voto 7), mentre Mahmood e Blanco pur facendo un figurone con Brividi, non decollano. Voto 7. Ci piace anche la potenza di Nadir Rustamli (7) per l’Azerbaigian, mentre Amanda Georgiadi Tenfjord mostra grande tonalità e capacità di coinvolgimento (7+). Pollice in sù per la Svezia (7,5) con Cornelia Jakobs e il brano Hold Me Closer, ma anche l’Australia con Sheldon Riley e il brano Not The Same (7,5). Fantastica, infine, la padrona di casa Laura Pausini, quando canta a cappella Nel blu dipinto di blu. Grintosi come non mai i Måneskin e la nuova Supermodel, ma anche l’elegante performance senza tempo di Gigliola Cinquetti, super ospite della finale per cantare ‘Non ho l’età’. Voto 9.

