Finale pallavolo maschile Italia-Polonia/ Quando si gioca: data e orario della partita degli Europei

L’Italia è in finale degli Europei di volley maschile. La squadra guidata da De Giorgi non ha mai nascosto, fin dall’inizio della competizione, il suo obiettivo: vuole vincere ancora. La Nazionale ha infatti conquistato gli Europei 2021 e i Mondiali 2022 e ora vuole portare a casa anche questa competizione. La Final Four in casa è una motivazione in più per gli azzurri, che in finale si troveranno di fronte la Polonia, che ha battuto la Slovenia in semifinale per 3-1.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato finale 3-0): Azzurri in finale! Lavia trascinante!

Le semifinali, giocate al Palazzo dello Sport dell’Eur, a Roma, hanno visto l’Italia affrontare e battere la Francia. Prima, invece, la Polonia aveva vinto contro la Slovenia, conquistando la finale. La finale dell’Europeo di pallavolo maschile si giocherà sabato sera, 16 settembre, a partire dalle ore 21. Come riporta l’Ansa, alla finale sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assisterà alla finale dei Campionati Europei di pallavolo maschile Italia-Polonia. La sfida è in programma al Palazzo dello Sport di Roma. A comunicarlo è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

DIRETTA/ Polonia Slovenia (risultato finale 3-1): Grbic vola in finale! (Eurovolley 2023, 14 settembre)

Finale pallavolo maschile: gli azzurri battono la Francia

L’Italia, in semifinale contro la Francia, ha vinto per 3 set a 0. Gli azzurri hanno portato a casa il primo set per 25-21. Sul 17 pari, la squadra di De Giorgi ha preso il largo, guadagnando 4 set-point nella prima frazione di gioco. Dopo il primo annullato dai francesi, è arrivato l’errore: 25-21, dunque, per i padroni di casa. Secondo set con gli azzurri sempre in testa, in grado di ottenere ben 6 set-point. Dopo il primo annullato, i transalpini hanno sbagliato la battuta e regalato il 25-19 agli azzurri. Ancora, nel terzo set, l’Italia si è portata avanti di sei punti: i francesi hanno recuperato, fino al 21-20. Poi, un finale accesissimo per il 25-23 per gli azzurri, valso la finale.

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 3-2): azzurri in semifinale! (Europei volley 2023 12 settembre)

La finale di pallavolo maschile dell’Europeo si giocherà sabato sera alle ore 21. Il tecnico De Giorgi, concluso il match, ha parlato così in vista della finale: “Adesso recuperiamo, chi ha giocato meno farà normale allenamento perché tutti devono essere pronti, ma uno come Sbertoli, che oggi è stato fantastico rompendo l’equilibrio del primo set, è sempre pronto non è certo un colpo di fortuna. Stesso vale per Mosca. Ora c’è la Polonia, un avversario tosto e temibile, ma neanche loro possono stare tranquillissimi…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA