Che gran finale per la nostra Italia ai Mondiali di nuoto di Gwangju! Anche oggi domenica 28 luglio 2019, ultima giornata della competizione iridata in Corea del sud, i nostri azzurri hanno una nuova chance di salire sul primo gradino del podio: anzi per la precisione le nostre azzurre, che pure oltre a Paltrinieri-Acerenza e Carraro-Pilato, saranno in vasca per le gare della medaglie. Riflettori quindi sulla finale della staffetta 4×100 m misti donne, il cui via verrà dato alle ore 14.56 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 21.56 in Corea del Sud). Attenzione però: oltre alla medaglia in palio dobbiamo ricordare a tutti gli appassionati che questa dovrebbe essere l’ultima gara ai mondiali di Federica Pellegrini, che ha già dato il suo addio con il bellissimo oro vinto nei 200 m stile libero pochi giorni fa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA STAFFETTA 4×100 M MISTA DONNE CON L’ITALIA

La diretta tv della finale della staffetta 4×100 m mista ai Mondiali nuoto 2019 si potrà seguire su Rai Sport o Rai Sport + (rispettivamente ai numeri 57 e 58 del televisore), ovvero i due canali che danno ampio risalto alla competizione di Gwangju. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, mentre in assenza di una televisione si potrà comunque usufruire del servizio di diretta streaming video che la stessa emittente fornisce: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.rai.play.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4×100 M MISTA DONNE: IL CONTESTO

Vi è quindi grandissima attesa in vista della finale della staffetta dei 4×100 m misti donne ai Mondiali di nuoto 2019: andiamo a riepilogare il perché. Innanzitutto perché quest’oggi in vasca c’è l’Italia e pure una selezione di primissimo livello: a capitanare la selezione infatti c’è la Divina, Federica Pellegrini, al suo ultimo addio alla competizione iridata. Poi perchè si tratta pure dell’ultima gara di questo Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju, e di certo le azzurre vorranno regalarci una ultima grandissima emozione. Terzo motivo per cui dobbiamo seguire con attenzione questa finale della staffetta 4×100 m misti donne e che vi sono concrete chance di metterci al collo l’ultima medaglia. Obbiettivo ben possibile visto che l’Italia ha chiuso i preliminari con un ottimo terzo tempo col crono di 3.58.35, alle spalle solo di Stati Uniti e Australia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA