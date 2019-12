FINALISTI X FACTOR 2019/ Booda, Sofia, La Sierra e Davide: chi vincerà la finale?

Scelti i finalisti di X Factor 2019: a contendersi la vittoria del talent show di Sky saranno i Booda, La Sierra, Davide Rossi e Sofia Tornambene. Eliminato in semifinale Eugenio Campagna, membro del team di Mara Maionchi: l’esperta discografica arriva all’appuntamento del Forum di Assago senza cantanti dopo aver vinto la scorsa edizione con Anastasio. Lo scontro finale ha visto protagonisti i Booda e, appunto, Eugenio: la giuria, esclusa la Maionchi, ha salvato la band nel tripudio generale dello studio. «Io sono grato di aver preso parte a questa roba qui. Sono cinque anni che suono per strada e non mi si è filato nessuno, ora posso finalmente iniziare il mio percorso», le parole del cantante della categoria Over, che ha scelto come nome d’arte Comete. Per lui inizia un nuovo percorso al di fuori di X Factor, mentre giovedì 12 dicembre 2019 conosceremo il vincitore della 13esima edizione del talent show e ne vedremo delle belle…

FINALISTI X FACTOR 2019, CHI VINCERA’ LA FINALE?

Due gruppi del team di Samuel, un cantante del team di Sfera Ebbasta e un cantante del team di Malika Ayane: Booda, La Sierra, Sofia Tornambene e Davide Rossi sono i finalisti di X Factor 2019 e c’è grande curiosità per conoscere chi sarà l’erede di Anastasio. Atteso grande spettacolo al Forum, con gli artisti chiamati a dare il meglio al fianco di ospiti internazionali. Super ospite sarà Robbie Williams, ma nei prossimi giorni saranno attesi altri annunci. Nelle prossime ore, inoltre, sono attese le quote dei bookmakers sul possibile vincitore: negli scorsi giorni in testa c’era La Sierra, ma tutto potrebbe cambiare. Subito dietro Sofia Tornambene, i Booda e Davide Rossi. Quest’ultimo, al ballottaggio nelle ultime due puntate, è stato premiato dal pubblico e potrebbe essere la rivelazione della finale. L’energia dei Booda, la ventata di novità de La Sierra e la dolcezza di Sofia: l’ultimo show promette bene e già sale l’attesa sui social network…

EUGENIO CAMPAGNA ELIMINATO DA X FACTOR DIVIDE I FAN

L’annuncio dei quattro finalisti di X Factor 2019 ha diviso sul web. In molti non hanno condiviso l’eliminazione di Eugenio Campagna, ma soprattutto l’aver salvato altri artisti considerati non all’altezza. I Booda sono tra i concorrenti più acclamati, la loro energia e il sound hanno lasciato il segno, mentre c’è qualche riserva su Davide Rossi e La Sierra. In molti sui social hanno evidenziato che il duo capitolino, la scommessa di Samuel, ha sempre cantato con l’autotune, mentre Eugenio ha il plus di essere un autore. C’è anche da dire che alcuni utenti hanno sottolineato che l’errore di Comete di sette giorni fa è costato caro all’artista: la brutta performance e l’immediata reazione hanno inciso sul giudizio generale nei suoi confronti. E c’è un altro pensiero comune, che trascende dalla finale: qualsiasi sarà il verdetto, la vera sfida per i concorrenti inizierà al di fuori del talent show…



