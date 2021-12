Finalisti X Factor 2021, chi sono?/ I pronostici: Erio e Fellow in lizza

Chi sono i X Factor 2021 finalisti?

Tutto pronto per la semifinale di X Factor 2021 che vede sfidarsi a colpi di note i cinque finalisti: Fellow, Baltimora, Erio, gIANMARIA e Bengala Fire. Tra loro ci sono i finalisti di questa edizione del talent show di Sky Uno, ma anche il vincitore. Chi sarà? A pochi giorni dalla finalissima impazza il toto nome sui finalisti e sul possibile vincitore che, a detta di molti, sarà (salvo sorprese) Erio. Il 35enne cantautore è stato la rivelazione di questa edizione per via della sua versatilità, ma anche per come domina e si muove sul palcoscenico. Non dimentichiamo poi che il suo inedito “Fegato” porta la firma del grande Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Se il nome di Erio è quasi certo tra i finalisti di X Factor 2021, restano ancora da scoprire gli altri che si contenderanno la finale durante un’ultima importante sfida. Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow e gianmaria sono chiamati a sfidarsi per conquistare il biglietto di ingresso per la finale di X Factor che si terrà giovedì 9 dicembre sul palcoscenico del Mediolanum Forum di Assago a Milano.

Pronostici, Erio e Bengala tra i papabili finalisti di X Factor 2021

La semifinale di X Factor 2021 vedrà Baltimora, Bengala Fire, Erio, Fellow e gianmaria ad un passo dal traguardo finale. Per raggiungere la finale i concorrenti dovranno superare due manche: la prima è quella dei duetti che li vedranno condividere il palco con: Baltimore con Fulminacci, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e in gara tra i Campioni del Festival di Sanremo nel 2021, Bengala con Motta, cantautore, polistrumentista e compositore di colonne sonore, vincitore della Targa Tengo come miglior opera prima nel 2016 per ‘La Fine dei Vent’Anni. E ancora: Erio duetta con La Rappresentante di Lista rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Amare”, mentre Fellow condivide il palco con Benjamin Clementine. Infine gianmaria canta con Samuele Bersani, cinque volte vincitore della Targa Tenco.

Dopo la prima manche dei duetti, i cinque semifinalisti dovranno affrontare la seconda manche di cover scelte per loro dal proprio giudice. Una gara a colpi di noti che decreterà la rosa dei finalisti che si giocheranno la vittoria durante la finalissima di X Factor 2021!



