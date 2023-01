Fiordaliso, chi è la cantante/ Dalla celebre Non voglio mica la luna al successo in TV

Fiordaliso, da Castrocaro alla consacrazione al Festival di Sanremo

Fiordaliso, all’anagrafe Marina Fiordaliso, è una celebre cantante italiana conosciuta in modo particolare per il brano iconico “Non voglio mica la luna“. L’artista sarà oggi tra gli ospiti di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, con un’ampia intervista tra carriera e vita privata.

Fiordaliso è nata nel ’56 a Piacenza e ha dedicato la sua vita alla passione per la musica. Dopo l’esperienza al Festival di Castrocaro è arrivata a calcare il celebre palco dell’Ariston nel 1982 ma troverà il successo solo due anni dopo. Nell’edizione del Festival di Sanremo del 1984 porterà al successo “Non voglio mica la luna”, tormentone della musica italiana ancora oggi, arrivato ad essere apprezzato anche oltre i confini nazionali. Dopo ben 9 partecipazioni alla competizione canora, di cui l’ultima nel 2002, Fiordaliso è passata ad essere attiva nel mondo della televisione come dimostrato dalle numerose partecipazioni tra reality e salotti televisivi.

Marina Fiordaliso, dalla passione per la musica al mondo della TV

Fiordaliso, oltre ad essere apprezzata per le sue doti canore e per il successo intramontabile di Non voglio mica la luna, è arrivata ad essere amata dal pubblico televisivo grazie alle numerose partecipazioni tra programmi di intrattenimento e salotti televisivi. Negli anni infatti, ha collezionato numerose presenza tra i reality più amati della TV.

Tra i tanti impegni televisivi di Fiordaliso, i fan ricordano in particolare la sua esperienza a Music Farm, nel 2003. In quell’occasione sfiorò il trionfo finale prima di essere eliminata a due puntate dalla finale da Riccardo Fogli, che poi sarà il vincitore di quell’edizione. Da annoverare anche le partecipazioni a La Talpa e Tale quale show nel 2013 e nel 2014. Oltre ai numerosi reality, è intervenuta negli anni in diversi salotti televisivi, tra Domenica Live e La prova del cuoco. Attualmente Fiordaliso sembra essersi dedicata principalmente alla famiglia, come dimostrato dai pochi impegni professionali salvo alcune collaborazioni occasionali.

