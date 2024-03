Giuseppe Garibaldi ancora innamorato di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024?/ “Tutto mi portava a te…”

Grande Fratello 2024, ritorno di fiamma per Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

La strada verso la finale del Grande Fratello 2024 è ormai tracciata; il prossimo 25 marzo scopriremo finalmente chi sarà il concorrente scelto dal pubblico per il trionfo nel reality. Nel frattempo, le dinamiche più intricate della Casa più spiata d’Italia sono tutt’altro che tramontate. Negli ultimi giorni sono tornati protagonisti Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, rievocando la relazione di alcune settimane fa e alimentando le speranze di un ritorno di fiamma.

Giuseppe Garibaldi: "Dopo il Grande Fratello vorrei diventare presentatore"/ "Sogno Striscia la notizia!"

Come riporta 361Magazine, alcune ore fa Giuseppe Garibaldi ha avuto modo di confrontarsi con Beatrice Luzzi proprio in relazione alla rottura, soprattutto per come si è realizzata. Il calabrese non è riuscito a trattenere l’emozione, tanto che il suo discorso è stato a più riprese scandito dalle lacrime. “Se tu non mi avessi risposto in quel modo le cose sarebbero andate diversamente; quel giorno mi dicesti che avevi un’alternativa che non era male”.

Giuseppe Garibaldi smonta Beatrice Luzzi: "Ci ha davvero provato con Alessio"/ "Io geloso? Infastidito sì"

Giuseppe Garibaldi e i rimpianti del passato verso Beatrice Luzzi: “Ti avrei dovuto difendere…”

Giuseppe Garibaldi ha dunque confessato a Beatrice Luzzi di ricordare ancora in maniera bruciante una frase in particolare, indicandola come goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ciò che colpisce è però la sua convinzione nel credere che, in alternativa, la storia d’amore tra i due sarebbe potuta anche proseguire. “Avrei fatto di tutto, ti avrei dovuto difendere davanti a tutti. Dovevo ritirare quello che di brutto avevo detto di te…”.

Giuseppe Garibaldi ha poi spiegato a Beatrice Luzzi, sempre in lacrime: “Dovevo prendere posizioni, lottare per te e starti accanto, invece non l’ho fatto”. Le parole del concorrente del Grande Fratello 2024 sembrano quasi una dichiarazione d’amore nei confronti dell’attrice, almeno dal punto di vista nostalgico. A dimostrazione di un sentimento forse sopito non svanito del tutto, da segnalare il prosieguo del discorso: “So che quello che c’era nei tuoi confronti era vero, l’ho sempre pensato, sostenuto e lo dichiaro ancora. Tutto mi portava a te, perchè ho fatto così? Alcune volte i tuoi silenzi dicono molto più delle tue parole e sono più belli”.

Beatrice Luzzi: “Io e Giuseppe Garibaldi siamo troppo diversi”/ “Ho bisogno di un altro tipo di uomo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA