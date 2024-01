Fiordaliso in crisi: lacrime al Grande Fratello 2023/ “Mi manca mia nipote Rebecca e anche i miei figli…”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso inizia ad avvertire il peso dell’esperienza

Vivere l’esperienza al Grande Fratello 2023 significa sicuramente avere un’opportunità di slancio, anche di rinascita essendo una vetrina importante dal punto di vista televisivo. In ogni caso, il percorso è sicuramente arduo e difficile da affrontare soprattutto se caratterizzato da una permanenza prolungata. Come dimostra una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality, Fiordaliso sembra iniziare ad accusare il peso della lontananza dagli affetti.

Fiordaliso è tra le veterane del Grande Fratello 2023; oltre 4 mesi di permanenza con la possibilità di restare ancora per diverse settimane nella Casa più chiacchierata d’Italia. E’ sicuramente un traguardo importante dal punto di vista del gioco ma è altrettanto ovvio che la cantante stia iniziando a risentire della lontananza dagli affetti. Non a caso, la scorsa domenica si è lasciata andare ad un pianto di sfogo dalle sfumature più che nostalgiche e malinconiche.

Fiordaliso, attacco di nostalgia ‘domenicale’: “Magari Rebecca mi sta guardando…”

“Ho nostalgia, magari mi sta guardando, Rebecca mi manca un sacco… Mi mancano i miei figli, ho nostalgia”. Queste le parole di Fiordaliso, travolta da un pianto malinconico pensando ai suoi affetti più cari; dalla tenera nipotina ai figli, ma anche i fratelli. La cantante è stata subito abbracciata da Stefano Miele che ha tentato di rincuorare la compagna di viaggio che da 4 mesi è lontana dalle sue principali fonti d’amore.

A tentare di stemperare la tristezza c’ha pensato anche Anita Olivieri; come racconta la clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023, la concorrente vedendo Fiordaliso in lacrime si è lasciata andare ad una simpatica battuta. “La domenica la zia non la tollera, può ripetere il lunedì 40 volte ma questo giorno proprio… Dobbiamo smettere di dirti che è domenica”.

