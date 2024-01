Fiordaliso si schiera con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Non capisco cosa vogliono…”

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi ‘divide’ la Casa

Il nuovo anno è iniziato anche per i concorrenti del Grande Fratello 2023, ma le tendenze non sembrano voler mutare al passo con il nuovo che avanza. Al centro dell’attenzione continua ad esserci Beatrice Luzzi, assoluta protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. La sua verve, il suo acume così come il suo atteggiamento spesso anche troppo diretto, sono motivi di scontro con alcuni compagni d’avventura e in Casa è sempre un argomento di attualità.

A disquisire a proposito delle ultime diatribe con protagonista Beatrice Luzzi ci hanno pensato anche Fiordaliso e Stefano Miele. La prima – stando ad una clip pubblicata sui social dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – ha interrogato il nuovo inquilino sulle ultime vicende. “Io penso che sia orgogliosa quanto le altre, quindi… Secondo me ha ragione”. Queste le parole del concorrente, rincarate dal pensiero della cantante.

Grande Fratello 2023, Fiordaliso perplessa: “Quando Bea è stata via 3 giorni…”

“Ti rendi conto che qui è tutto ingigantito? Sono l’unica normale qui dentro”, esordisce così Fiordaliso, ironizzando ma nemmeno troppo sulle discussioni che circolano intorno a Beatrice Luzzi e che a suo dire vanno anche ben oltre quello che è la realtà delle questioni. La cantante ha poi aggiunto: “Quando lei è stata via 3 giorni, è mancata a tutti. Allora cosa vogliono? Questo non capisco…”.

Fiordaliso è sembrata dunque ancora una volta dalla parte di Beatrice Luzzi, nonostante una recente lite tra le due che però non ha guastato il loro ottimo rapporto. La cantante non ha però nascosto una particolare perplessità anche in riferimento ad una ferma convinzione dell’attrice. “Prima di tutto non capisco anche perchè lei ce l’ha così tanto con Anita, è convinta che lei sia stata una parte integrante della rottura…”.

