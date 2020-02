Fiore Argento/ Le accuse a Pietro delle Piane: “Lui mente! Il bacio…”

Fiore Argento è l’unica che dice la verità in questa storia? Ma quale storia? Quella che vede come protagonista Pietro Delle Piane. Il doppiatore e attore sta facendo quasi un reality parallelo a quello che Antonella Elia sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e tutto per via di un paio di scatti che immortalato i due insieme per un innocuo pranzo, ma allora perché tutto questo scalpore? Semplice. Lui è il fidanzato di Antonella Elia, lei è la sua ex, e allora perché chiamare proprio lei per lasciarsi consolare per via dell’assenza della sua compagna? La domanda continua a perseguitare i due protagonisti che in questi giorni sono stati spesso in televisione proprio per raccontare la loro versione dei fatti fino ad oggi quando si scontreranno proprio nello studio di Live Non è la d’Urso che manderà in onda il confronto tra i due per scoprire chi sta mentendo e chi no.

LE BUGIE DI PIETRO DELLE PIANE A FIORE ARGENTO

A tirare fuori Fiore Argento è stata proprio Barbara d’Urso che l’ha portata a Live per chiarire la sua versione dei fatti riguardo all’incontro con Pietro delle Piane. La produttrice ha spiegato che lei è stata chiamata per un incontro e una piccola chiacchierata e che lei, almeno lì per lì, non ci ha fatto caso che c’erano alcune stranezze che sono poi venute a galla in seguito. Pietro Delle Piane ha chiamato lei nonostante non avessero contatti da un po’, le ha stretto la mano come non si fa tra due amici e, infine, l’ha chiamata per spingerla ad avallare la sua tesi secondo la quale si sono visti per lavoro e non per altro proprio come lui ha rivelato ad Antonella Elia quando è entrato in casa del Grande Fratello Vip 2020 per rassicurarla sul presunto tradimento. Una serie di incongruenze e di cose strane che le hanno fatto venire il dubbio di essere stata usata proprio per creare un “caso” e avere un po’ di visibilità.

RICCARDO SIGNORETTI CONTRO FIORE ARGENTO?

Fiore Argento è stata ospite a Mattino5 per chiarire ancora il suo punto di vista su Pietro Delle Piane riportando a galla i suoi dubbi ma, soprattutto, chiarendo il fatto che lui ha continuato a chiamarla nei giorni seguenti all’esplosione dello scoop, e che lei ha deciso di non rispondere e non lo farà più alla luce di quello che è successo. A interrompere il suo discorso è stato Riccardo Signoretti che su Nuovo ha pubblicato le foto ma lasciandone da parte alcune ovvero quella del presunto bacio e di un tentativo di abbraccio che lei continua a negare. Il direttore alla fine ha svelato che i due sono stati immortalati insieme anche nel 2016, solo un caso? Scopriremo solo questa sera quello che i due avranno da dirsi nel confronto in diretta a Live non è la d’Urso.



