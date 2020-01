Fiorella Mannoia contro Trump/ “Non sa cosa fa e ci sono idioti che lo seguono”

Fiorella Mannoia si scaglia contro Donald Trump dopo il raid del 3 gennaio a Baghdad che ha portato alla morte del generale iraniano Soleimani. L’azione di forza del presidente americano ha scatenato i timori di una nuova guerra e i commenti dell’opinione pubblica anche nel nostro Paese, ma non solo da parte dei politici. Ci sono ad esempio anche gli artisti, come Fiorella Mannoia che su Twitter ha espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto. Ha condiviso un video pubblicato da Robert De Niro e il suo commento: «Questo è il funerale di Soleimani ad Ahvaz, Iran. Trump non ha idea di quello che ha fatto». Dopo aver ripreso il tweet la cantante italiana ha aggiunto: «E nemmeno gli idioti che gli vanno dietro, aggiungo io». Il tweet della cantante è diventato virale in poco tempo. Un parere nettamente diverso rispetto a quello di Paola Ferrari, che pochi giorni fa aveva detto la sua sullo stesso argomento ma con tenore appunto diverso. Poche ore dopo il raid in Iraq aveva scritto anche: «Prepariamoci a un’altra guerra, la prima in Iraq non è bastata. Le multinazionali delle armi brindano. Però Cuba ha l’embargo da 60 anni».

FIORELLA MANNOIA CONTRO TRUMP ED È LITE SUI SOCIAL CON ALCUNI UTENTI

La maggior parte dei messaggi arrivati a Fiorella Mannoia sono in accordo col suo pensiero, ma non mancano commenti contrastanti che sottolineano aspetti differenti da quelli evidenziati dalla cantante. «Sapete tutto voi invece, folle oceaniche tipiche dei regimi totalitari. Magari le cose fossero così semplici o banali, in un senso e nell’altro», ha scritto ad esempio un utente che voleva evidenziare la partecipazione massiva del popolo al funerale del generale Soleimani. Non è mancata neppure una polemica tra Fiorella Mannoia e una utente che ha contestato il suo tweet. «Te, invece, oltre a cantare hai studiato intelligence e sai anche la differenza tra sciiti e sunniti? Sai anche la differenza tra Isis e Daesh? Per mesi hai parlato di Assad come dittatore e ora parli di Soleimani che neanche conosci? Solo per stare contro Trump». E allora l’artista ha risposto con un commento laconico «Tienitelo» prima di respingere l’accusa di aver parlato di Assad in passato e di rivendicare la sua indignazione per la guerra in Libia.

Questo è il funerale di Suleimani a Ahvaz, Iran. Trump non ha idea di ció che ha fatto. ( e nemmeno gli idioti che gli vanno dietro aggiungo io) https://t.co/3fnb8lY9fL — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) January 6, 2020





