Fiorello e Amadeus ballano Lambada/ Video: il conduttore finisce per strusciarsi e…

Rosario Fiorello e Amadeus portano la “Lambada” al Festival di Sanremo 2021. I due conduttori hanno riproposto la canzone del 1989 e ne è uscita una gag a dir poco esilarante. «Fece la storia», ha ricordato Fiorello prima di invitare l’amico a ballarla con lui. «L’uomo apriva le gambe e la donna metteva la gamba dolcemente tipo così…», la descrizione fornita da Fiorello mentre un imbarazzato Amadeus lo seguiva nella dimostrazione. Vista la vicinanza tra i due, ci hanno tenuto a precisare che possono, nel rispetto del protocollo, ma non senza fare battute. «Siamo molto tamponati, siamo tamponati tre volte adesso. Adesso c’è del tamponismo puro», ha scherzato Fiorello. Ma Amadeus è scoppiato a ridere finendo per strusciarsi addosso all’amico.

«Non ti muovere però quando sono con la gamba dentro. Non fare quello, perché se tu fai quello… Non ti devi muovere», la reazione imbarazzata di Fiorello, mentre Amadeus è scoppiato a ridere fino alle lacrime. Ancor più imbarazzante è stato il risultato…

LA LAMBADA DI FIORELLO E AMADEUS

Quando il direttore d’orchestra ha cominciato a far suonare la “Lambada” i due hanno ballato la canzone per qualche secondo. I telespettatori comunque sembrano aver apprezzato il tentativo divertente. «La lambada ballata da Fiorello con Amadeus… Mitici #Sanremo2021» e «Qualcuno mi può togliere dalla testa la scena di Amadeus e Fiorello che ballano la lambada?? Sono 10 minuti che non smetto di ridere #Sanremo2021» sono ad esempio alcuni dei commenti che si possono leggere sui social dopo il divertente siparietto. E il video sembra destinato a diventare virale…

Una volta ho visto un film che iniziava così. No, non era su Rai Play. #Sanremo2021 pic.twitter.com/5QId4Vleh9 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 2, 2021

