Fiorentina, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

Oggi si disegnerà anche per la Fiorentina il calendario Serie A 2023-2024, naturalmente il sorteggio di mezzogiorno attirerà l’attenzione di tutti i tifosi viola in città e non solo, dal momento che andrà a comporre il cammino dei gigliati di Vincenzo Italiano nella stagione che vedrà sicuramente la Fiorentina ancora eccellente protagonista dopo il lunghissimo cammino del 2022-2023, con la società toscana che è stata capace di raggiungere ben due finali giocando in totale una sessantina di partite.

Certo, resta la delusione di non avere vinto alcun titolo, per la Fiorentina sarebbe stata la grande (doppia) occasione per spezzare un digiuno ormai ventennale, ma i viola si sono dovuti inchinare prima all’Inter in finale di Coppa Italia e poi anche al West Ham nella finale di Conference League, con delusione particolarmente forte per come è maturata questa seconda sconfitta. Da qui si riparte: come sarà il calendario della Fiorentina nella Serie A 2023-2024?

FIORENTINA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso quindi è il momento di scoprire anche per la Fiorentina il calendario Serie A 2023-2024. Naturalmente, una partita molto attesa sarà quella della prima giornata di campionato, perché il debutto in una nuova stagione ha sempre un fascino particolare. Un anno fa, per la Fiorentina era stata domenica 14 agosto 2022 (si cominciava una settimana prima) e fu sofferta ma infine felice, con una combattuta vittoria casalinga per 3-2 contro la Cremonese, neopromossa che fece il suo debutto al Franchi.

Le partite più attese saranno poi naturalmente quelle contro la grande rivale Juventus, che ovviamente hanno un fascino speciale per la Fiorentina. Nello scorso campionato, i viola ottennero un pareggio per 1-1 contro i bianconeri nella partita casalinga allo stadio Artemio Franchi di Firenze, mentre la trasferta allo Stadium terminò con una sconfitta per 1-0. Vincenzo Italiano che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per la sua Fiorentina?

