Fiorentina salva se/ Serie A risultati utili col Genoa per evitare retrocessione in B

La Fiorentina si può salvare in questo campionato di Serie A ed evitare retrocessione in Serie B: nonostante un girone di ritorno disastroso (14 punti, dato peggiore insieme al Frosinone), nonostante 13 partite senza vittorie e nonostante un gol che manca da 444 minuti, i viola sono ancora padroni del loro destino nell’ultima giornata, che si gioca contro il Genoa all’Artemio Franchi (domenica 26 maggio alle ore 20:30). Vincenzo Montella, arrivato nella speranza di portare la squadra ai margini dell’Europa League, si ritrova ancora senza successi e a giocare uno spareggio: attualmente la Fiorentina ha 40 punti in classifica – gli stessi dell’Udinese – e ha alle sue spalle Empoli e Genoa come eventuale paracadute. Contro il Grifone però ha pareggiato all’andata: questo vuol dire che in caso di sconfitta interna (i viola hanno perso le ultime cinque, dunque la possibilità esiste) i rossoblu sarebbero comunque davanti. A quel punto, per evitare la retrocessione, la Fiorentina dovrebbe sperare che l’Empoli non vinca: i toscani sono a quota 38 e se dovessero mancare la vittoria darebbero l’aritmetica salvezza ai gigliati. Che invece, in caso contrario, rischierebbero grosso ma avrebbero un’altra possibilità: la sconfitta dell’Udinese, in modo da far valere la classifica avulsa.

FIORENTINA SALVA SE… I RISULTATI UTILI COL GENOA PER NON RETROCEDERE

Il fatto che la Fiorentina sia salva può apparire abbastanza complesso, in realtà il calcolo è molto semplice: i viola resteranno in Serie A anche solo pareggiando, visto che in ogni caso ci sarebbe il Genoa alle loro spalle. Se invece dovessero perdere, come detto, l’unico modo per il quale potrebbero retrocedere è una vittoria dell’Empoli – che gioca a San Siro contro un’Inter a caccia della Champions League – e un’Udinese capace quantomeno di pareggiare a Cagliari, contro una squadra già salva: questo perchè la classifica avulsa è favorevole alla Fiorentina. Le tre squadre si troverebbero tutte alla pari, ma con una differenza reti che sorriderebbe innanzitutto al Genoa e poi ai viola: a meno che la squadra di Montella non perda con cinque o sei gol di scarto, a finire in Serie B sarebbe l’Udinese per la differenza reti negli scontri diretti. Dunque possiamo dire con relativa sicurezza che, al netto di quanto potrà succedere in campo, la Fiorentina sarà retrocessa solo con un vero e proprio terremoto; la sua sconfitta e soprattutto la vittoria dell’Empoli, accettando in maniera pacifica che alla Sardegna Arena l’Udinese possa fare risultato visto che, come già detto, il Cagliari ha ottenuto la salvezza aritmetica lo scorso sabato. Sarà comunque una domenica di grande timore per i tifosi viola…

