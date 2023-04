Fiorentina si qualifica se/ Conference League, risultati utili contro il Lech

La Fiorentina si qualifica per le semifinali di Conference League? Francamente, il traguardo sembra essere ampiamente alla portata dei viola di Vincenzo Italiano, attesi nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18.45) dalla partita di ritorno allo stadio Artemio Franchi contro il Lech Poznan nei quarti di finale di Conference League, competizione che vede la Fiorentina certamente tra le candidate più autorevoli per la conquista del successo finale.

La Fiorentina quindi vuole succedere alla Roma nell’albo d’oro, ma per adesso deve pensare a qualificarsi per le semifinali, traguardo che già sarebbe di notevole prestigio se si considera che nel XXI secolo la Fiorentina vanta al massimo proprio due semifinali di Coppa Uefa/Europa League, la prima nel 2008 e la seconda nel 2015. Inoltre, i gigliati non partecipavano alle Coppe europee dal 2016-2017 e quindi già raggiungere la semifinale sarebbe una bella soddisfazione. Premesso tutto ciò, vediamo come la Fiorentina si qualifica per la semifinale di Conference League.

FIORENTINA SI QUALIFICA SE: RISULTATI UTILI

La Fiorentina si qualifica per la semifinale di Conference League con moltissime combinazioni di risultati e questo naturalmente è merito della eccellente vittoria per 1-4 nella partita d’andata del quarto di finale contro il Lech Poznan disputata sette giorni fa in Polonia. La Fiorentina ha confermato una volta di più di essere meravigliosa in trasferta in questa Conference League, perché ha vinto per la terza volta consecutiva fuori casa segnando sempre quattro gol per volta.

Di conseguenza, ecco ovviamente che la Fiorentina si qualifica per la semifinale di Conference League naturalmente con un’altra vittoria oppure in caso di pareggio, ma i viola si potranno permettere anche di perdere con uno oppure due gol di scarto: certo, ci sarebbe qualche brivido imprevisto, ma la qualificazione arriverebbe comunque. Con una sconfitta con tre gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari, con un ko con un margine ancora più pesante scatterebbe l’eliminazione, ma sono scenari con poche possibilità per la Fiorentina, salvo clamorosi e sgraditi colpi di scena.

