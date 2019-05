Fiorentina venduta al miliardario Commisso per 135 milioni/ Lunedì l’ufficialità

Rocco Commisso sarebbe ad un passo dall’acquisto della Fiorentina. La notizia, battuta pochi minuti fa e riportata da tutti i principali quotidiani online, giunge direttamente dagli Stati Uniti. Secondo quanto sostiene il New York Times, l’imprenditore 70enne italo-americano, già proprietario della squadra di calcio dei New York Cosmos, si sarebbe di fatto assicurato lo storico club toscano in cambio di un assegno vicino ai 150 milioni di dollari, circa 135 milioni di euro al cambio attuale. Commisso ha origini calabresi, è il numero uno di Mediacom, azienda che offre servizi via cavo, ed ha un patrimonio stimato in 4.5 miliardi di dollari. Attraverso l’istituto bancario JP Morgan, avrebbe dato mandato di chiudere l’affare, e l’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare nella giornata di lunedì prossimo, dopo l’ultimo turno di campionato.

FIORENTINA VENDUTA AL MILIARDARIO COMMISSO

Stando a quanto riporta Repubblica, la scorsa settimana Della Valle era apparso a New York, ufficialmente per inaugurare il nuovo negozio della Tod’s a Manhattan, ma non è da escludere che nell’occasione abbia chiuso l’affare proprio con il manager italo-americano di cui sopra. Al momento la Fiorentina non ha confermato ne smentito la notizia, anche perché la squadra toscana si trova in ritiro in vista della delicatissima sfida contro il Genoa in programma domani sera. La Viola si trova attualmente a quota 40 punti, a tre punti di distanza dalla terz’ultima, proprio il Grifone, a 37. Davanti ai rossoblu vi è invece l’Empoli a quota 38, con l’Udinese che si trova appaiata alla compagine di Montella. Quella di domani sera sarà quindi una partita cruciale per il futuro della Viola, e ovviamente Commisso, così come tutti i tifosi, spera che la squadra rimanga in Serie A. L’imprenditore di origini calabresi aveva lasciato l’Italia per volare negli Stati Uniti quando aveva soli 12 anni, e lo scorso anno, come sottolinea il New York Times, aveva cercato di acquistare il Milan.

