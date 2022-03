Flavia Vento, i ritiri dai reality: dalla Fattoria a La pupa e il secchione/ É record

Tutti i ritiri di Flavia Vento nei reality

Ancora un abbandono nei reality per Flavia Vento che, dopo la seconda puntata de La pupa e il sechione show 2022 ha deciso di fare le valigie e tornare a casa. L’annuncio è stato dato da Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio 5 e, questa sera, nel corso della terza puntata del programma di Italia 1, la Vento svelerà le ragioni della sua decisione. Quello a La pupa e il secchione show 2022 è solo l’ultimo abbandono di Flavia Vento ai reality show. Nel corso della sua carriera, la showgirl ha partecipato ad altri reality senza riuscire a portare a termine l’avventura.

Sono tanti, infatti, i ritiri di Flavia Vento nei reality e che le consentono di portare a casa un vero e proprio record. A quali reality, dunque, ha partecipato per poi ritirarsi con molto anticipo? Qual è stata l’esperienza più lunga vittura da Flavia all’interno dei reality? Andiamo a scoprire tutto.

Il record di Flavia Vento: cinque abbandoni nei reality

Il primo abbandono di Flavia Vento nei reality risale al 2004. All’epoca era una concorrente de La Fattoria e la timone di quel reality c’era Daria Bignardi che l’ha fortemente voluta come pupa della nuova edizione de La pupa e il secchione show serando di vederla arrivare fino in fondo. L’avventura ne La Fattoria durò solo sei giorni. Nel 2008 accettò di partecipare all’Isola dei Famosi, ma come naufraga riuscì a resistere solo 14 giorni.

Nel 2012 decise di rimettersi nuovamente alla prova accettando di ripetere l’esperienza come concorrente dell’Isola dei Famosi, ma la seconda avventura come naufraga durò ancora meno ovvero solo sette giorni. Il record assoluto l’ha raggiunto resistendo nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip solo un giorno. Infine, è arrivato l’addio volontario a La pupa e il secchione show 2022.













