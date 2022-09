Flavia Vento paparazzata con Tom Cruise/ La showgirl incontra il vero attore

Flavia Vento è stata paparazzata con Tom Cruise. Sul sito di Novella 2000 sono apparsi degli scatti in cui si nota la showgirl italiana assieme al divo di Hollywood, o per lo meno, ad una persona che assomiglia molto al protagonista di Top Gun. “L’uomo con Flavia è davvero Tom Cruise oppure no? – si domanda Novella 2000 – secondo la nostra fonte sembra di sì, ma per ora resta l’unica voce a confermarcelo”. Stando a quanto traspare dalle immagini pubblicate in rete, si vede Flavia Vento su uno yacht che dovrebbe appartenere proprio a Tom Cruise: dopo essere stata scortata da una barca privata, la showgirl ha raggiunto l’imbarcazione in questione ed è poi salita, dove ha appunto incontrato l’attore hollywoodiano.

Dalle immagini si notano sorrisi e abbracci, per un appuntamento che per Flavia Vento sarà stato senza dubbio incredibile. Del resto, durante le varie ospitate televisive, la showgirl non aveva mai nascosto la sua grande passione nei confronti dell’attore a stelle e strisce, che recentemente abbiamo rivisto al cinema con il fortunato sequel di Top Gun. Tra l’altro proprio un finto Tom Cruise era stato al centro di una vicenda molto intricata sempre riguardante Flavia Vento, una truffa ai danni della stessa artista architettata via Twitter.

FLAVIA VENTO IN BARCA CON TOM CRUISE: LA TRUFFA VIA TWITTER

Flavia Vento aveva raccontato che un falso Tom Cruise l’aveva contattata sui social, e che dopo alcune presentazioni e la nascita di una sorta di amicizia, il finto attore le avrebbe chiesto dei soldi. A quel punto l’ex partecipante del Grande Fratello avrebbe capito di essere stata vittima di un raggiro, anche se pare che in cuor suo la stessa non abbia mai perso la speranza di aver realmente parlato con il vero Tom.

Ed evidentemente le cose sono andate alla grande per Flavia Vento, visto che, dalle immagini, si vede proprio la showgirl a pochi centimetri di distanza dal suo idolo. Novella 2000 ricorda come l’attore sia realmente venuto in Italia la scorsa estate per lavoro, di conseguenza l’incontro appare credibile. Qui potete vedere le foto pubblicate da Novella 2000

