Flavia Vento, perché ha lasciato La Pupa e il Secchione Show/ Qual’è il “grave motivo”?

Flavia Vento perchè ha lasciato La Pupa e il Secchione Show? La regina degli abbandoni dei reality torna ancora una volta in collegamento per dare delle spiegazioni sul suo improvviso abbandono del programma. Dopo soli 8 giorni di permanenza nel reality di Italia1, la Vento ha abbandonato ancora una volta un programma televisivo. L’annuncio è arrivato la settimana scorsa dalla conduttrice Barbara d’Urso: “si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione, in realtà, non è la mancanza dei suoi cani. Ho tentato di tutto. I motivi poi li spiegheremo martedì. Non sono arrabbiata, perché come fai ad arrabbiarti con Flavia”. Qual è il motivo che ha spinto la Vento a questa scelta? Tutto è iniziato quando è stata costretta dal gioco a dormire in uno sgabuzzino.

“Io, comunque, domani mattina me ne vado via perché nello sgabuzzo non ci sto. Dovrei dormire così?” sono state le parole della Vento nonostante il secchione Aristide cercasse in tutti i modi di rassicurarla. La Vento lapidaria concluse: “non sono portate per questi reality”. Peccato che durante la puntata della scorsa settimana ha detto tutta altra cosa rivelando: “sai benissimo che ho detto che non parlavo di cosa è successo, sono cose mie private. Non voglio parlare di questo nello studio televisivo”.

Le parole di Flavia Vento hanno lasciato basita Barbara D’Urso che ha chiesto : “di questo cosa? Non capisco…”, ma la Vento ha replicato: “è successa una cosa di cui non voglio parlare, poi quando sarà ne parlerò ma è una cosa abbastanza grave. Il motivo per cui me ne sono andata è un motivo molto grave, una cosa mia privata. Sono un po’ provata in questo momento…”. Non è dato sapere cosa sia successo, ma le parole della Vento hanno fatto inalberare i giurati in studio. “Ora che ti inventi, la storia degli alieni?” dice Antonella Elia divertita, mentre Soleil Sorge domanda “e di cosa vorresti parlare? Di cosa ci parleresti, oggi… della Pasqua, di come la trascorrerai?”.

Anche Federico Fashion Style fa notare: “hai tolto la possibilità a tante altre tue colleghe che vorrebbero stare al tuo posto ed è una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano”. La Vento replica: “non mi merito questi attacchi”.











