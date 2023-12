Flavio Briatore acquista El Camineto di Cortina/ Lo storico ristorante dice addio alla famiglia Melon

Flavio Briatore sbarca ufficialmente a Cortina d’Ampezzo. A partire da questa sera, 6 dicembre, verrà inaugurata la nuova gestione dello storico ristorante El Camineto gestito fino ad oggi dalla famiglia Melon. Come scrive il Corriere della Sera, avverrà un passaggio di consegne, con il locale che passerà sotto la gestione del gruppo Majestas appunto di Briatore. Secondo il quotidiano di via Solferino si tratterà di un passaggio epocale fra due realtà agli antipodi, visto che da una parte avremo la cucina superba tramandata attraverso venti anni dalla famiglia, mentre dall’altra la ristorazione del nuovo millennio, capace di attrarre clienti facoltosi grazie anche ad accurate strategie di marketing.

RETE ADAMO/ Il sostegno alla genitorialità di Plasmon, Chicco ed Endered

“E ora sarà meglio, sarà peggio? – si domanda ancora il Corriere della Sera – ognuno sarà libero di valutare, di certo non sarà la stessa cosa, fosse solo per il fatto che non ci sarà nessuno dei Melon ad accogliere e a salutare vecchi e nuovi amici”. Flavio Briatore in ogni caso rassicura che «l’unione tra la tradizione e i valori rappresentati da ‘El Camineto’ e l’esperienza e la professionalità del management di Twiga Forte dei Marmi, che si occuperà della gestione, saranno una formula vincente».

VINO & SALUTE/ La votazione del Parlamento europeo che accoglie le richieste dei produttori

FLAVIO BRIATORE ACQUISTA EL CAMINETO DI CORTINA: “CREDIAMO FORTEMENTE IN QUESTA LOCALITÀ”

In cucina spazio allo chef Riccardo Rasina, che avrà l’obiettivo di mantenere la tradizione e nel contempo di innovare e sperimentare, ma sempre con la qualità come obiettivo centrale ovviamente. Ma come mai Briatore ha deciso di tuffarsi in questa nuova avventura? «Crediamo fortemente in Cortina – le parole dello stesso imprenditore piemontese – località che andrà a competere a livello internazionale con le migliori stazioni sciistiche e che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Sarà una bella sfida».

Frutta secca, Ue introduce obbligo di etichetta con origine/ Misura verrà estesa anche a frutta e miele

Le ultime dichiarazioni di Romeo e Orietta Melon sono invece quelle rilasciate lo scorso ottobre: «Quasi vent’anni a ‘El Camineto’ sono stati una bellissima avventura, passiamo il testimone con i migliori auguri a chi ama la nostra Cortina e la tiene nel cuore come noi».











© RIPRODUZIONE RISERVATA