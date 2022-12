Flavio Briatore e Nathan Falco ex marito e figlio Elisabetta Gregoraci/ “Ancora famiglia”

FLAVIO BRIATORE E NATHAN FALCO, EX E FIGLIO DI ELISABETTA GREGORACI

Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione dell’imprenditore con la showgirl Elisabetta Gregoraci, tornano idealmente questo pomeriggio negli studi di “Verissimo”: infatti, per l’ultimo appuntamento dell’anno con il Best Of del talk show condotto da Silvia Toffanin, rivedremo la bella intervista che la padrona di casa aveva realizzato con l’ex compagna di Briatore e il suo secondogenito (va ricordato che Briatore aveva invece avuto anche un’altra figlia, ma mai riconosciuta, dalla modella Heidi Klum). Ma, in attesa di rivedere l’ospitata della Gregoraci, cosa sappiamo di loro e della loro famiglia allargata?

Elisabetta Gregoraci, weekend romantico con il fidanzato Giulio Fratini ma Natale divisi/ Amore finito?

Elisabetta Gregoraci, 42enne ex modella e showgirl originaria di Soverato, è legalmente separata dall’ex marito Flavio Briatore oramai dal 2017: ad unirli ancora, come capita peraltro a tante coppie, è il figlio Nathan Falco, dato alla luce nel 2010, due anni dopo il loro matrimonio. La loro relazione, nel complesso, è durata quasi undici anni: risalgono infatti al 2006 i primi rumors dei magazine rosa e gli avvistamenti dei due, quando Briatore lavorava ancora nel mondo della Formula 1 (per la scuderia Renault) e pare conoscesse già da diversi mesi la conduttrice televisiva calabrese, già nota alle cronache mondane per aver partecipato a Miss Italia e aver conquistato il titolo di Miss Sorriso, al di là del 24esimo posto finale.

Elisabetta Gregoraci, Natale in Kenya/ "Io e Briatore? Stiamo sempre insieme ma…"

GREGORACI: “SIAMO RIMASTI UNA FAMIGLIA ANCHE DOPO LA SEPARAZIONE E…”

Ma cosa sappiamo di Flavio Briatore e Nathan Falco, rispettivamente ex marito e figlio di Elisabetta Gregoraci? Anche se pare oramai che le loro strade sono destinate a non incrociarsi mai più, la 42enne showgirl, proprio nel corso di quella ospitata a “Verissimo” di novembre aveva lasciato una porta aperta: “Invecchiare con lui? Non so… Ma lui sa una cosa, cioè che io per lui ci sarò sempre” aveva raccontato la diretta interessata, accennando a battibecchi e litigi pur nella reciproca consapevolezza di poter contare l’una sull’altro. “Siamo rimasti una famiglia anche dopo che abbiamo deciso di lasciarsi: poi abitiamo a 500 metri di distanza, quindi Nathan ci vede sempre” aveva chiarito la Gregoraci, e ricordando che la loro separazione è stata meno traumatica rispetto a quella di altre coppie.

Flavio Briatore ha 'mentito' su Sofia Giaele De Donà?/ "Avvistati insieme…"

Intanto, a dimostrazione che i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono rimasti ottimi ma che ognuno ha deciso di intraprendere un percorso sentimentale proprio ci sono le recenti vacanze natalizie: la conduttrice televisiva le avrebbe trascorse infatti prima col nuovo compagno, Giulio Fratini, e poi in Kenya assieme all’ex marito e Nathan, oggi 12 enne. Anzi, l’assenza di Fratini dai profili social della donna aveva insospettito qualcuno, oltre che dalla lunga permanenza nel Paese africano da parte della Gregoraci. Nessun giallo, però: anche se la diretta interessata non ha commentato questi pettegolezzi, ci ha pensato il magazine ‘Chi’ a spiegare come Elisabetta abbia deciso di dividersi tra Giulio e la sua famiglia per trascorrere le feste assieme a tutte le persone che al momento le sono più care.











© RIPRODUZIONE RISERVATA