Flavio Cattaneo marito Sabrina Ferilli/ Lei “Ci diamo stabilità a vicenda, simili e…”

Flavio Cattaneo, chi è il marito Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli sarà oggi ospite di Che tempo che fa, e come spesso accade l’attenzione dei telespettatori tenta a concentrarsi in modo particolare sulla vita privata della nota artista. L’attrice infatti è sposata dal 2011 con Flavio Cattaneo, il secondo marito dopo le prime nozze del 2003 con Andrea Perone, terminate con una burrascosa separazione. Grazie a Cattaneo, dirigente e imprenditore, l’attrice romana ha però ritrovato finalmente la sua serenità in amore.

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli si sono conosciuti sul set della miniserie “Dalida” del 2005 della quale l’attrice era interprete. Quello per l’attrice rappresentò uno dei momenti più delicati della sua vita privata dal momento che era nel pieno della sua dolorosa separazione dal primo marito, mentre Cattaneo era dirigente Rai. Le nozze, come rammenta Il Riformista, avvennero in gran segreto nella Capitale francese il 29 gennaio 2011. La loro fu una cerimonia intima che culminò dopo una lunga convivenza.

Flavio Cattaneo e Sabrina Ferilli: la loro relazione

Anche Flavio Cattaneo, marito di Sabrina Ferilli, si lascia alle spalle un matrimonio, quello con Cristina Goi dalla quale ha avuto due figli. Con l’attrice romana, invece, non ha avuto figli. La coppia vive nella Capitale ma è sempre stata molto riservata. Poche le uscite mondane e relative paparazzate, ma anche le dichiarazioni sulla loro vita matrimoniale. Tra le poche dichiarazioni pubbliche da parte dell’attrice, spicca quella rilasciata al Corriere della Sera: “Io penso che quando si supera lo stato adolescenziale, la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”, commentò la Ferilli poco prima delle nozze.

All’inizio della loro storia furono in pochi a credere che potesse durare: “Non credo molto alle relazioni che nascono quando si è giovani e poi durano sino alla morte. Se succede, è un miracolo. Nell’età matura conosci meglio te stesso e cosa stai cercando, quindi una storia nasce su una sintonia più profonda. Sempre se si è tagliati per la vita a due, perché non è detto”, aveva commentato lei.











