Flavio Insinna/ La quarantena con Adriana Riccio e quel pensiero fisso per Fabrizio Frizzi

Pubblicità

Flavio Insinna ha deciso di parlare al suo pubblico, anche se in questi giorni il programma che lo vede sul piccolo schermo della Rai, L’Eredità, viene trasmesso in replica. In collegamento con un videomessaggio, il conduttore si è rivolto subito ai piccoli italiani per sapere come se la stanno passando. “Lo chiedo a voi perché so che rimanere così tanto tempo chiusi in casa può essere davvero pesante e noioso”, ha detto, “Ma non vi fate spaventare dalla noia. Dalla noia possono nascere capolavori straordinari”. Poi ha allargato il discorso fino a Charlie Chaplin, un sostenitore del cervello, il contenitore della felicità e della creatività, l’unico in grado di permettere agli individui di fantasticare e inventare. Ormai gli appuntamenti pre-puntata sono imperdibili e Insinna sa bene come muoversi anche in questo momento così difficile, suggerendo di volta in volta ai suoi fan come trascorrere il tempo a casa o rivelandosi come un alunno diligente in grado persino di trasmettere la cultura agli altri. Oggi, 26 aprile 2020, Flavio Insinna sarà in collegamento da Roma con Domenica In e di sicuro scopriremo qualcosa di più su come sta vivendo la quarantena con la sua Adriana Riccio. Dopo aver chiesto ai followers di sostenere Emergency e aver fatto un repost in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il presentatore è scomparso dai social e non sappiamo più nulla delle sue giornate.

Pubblicità

Flavio Insinna, come vive l’emergenza Coronavirus?

L’emergenza Coronavirus ha messo in scacco anche Flavio Insinna, reduce da Il Cantante Mascherato, che da diverso tempo ormai non va più in onda con le puntate inedite de L’Eredità. Il programma però dovrebbe tornare il 4 maggio, quando l’Italia inizierà a muovere i primi passi verso la ripresa. I fan sono preoccupati per lui, soprattutto da quando il conduttore ha rivelato di aver sofferto di depressione in passato e di essere riuscito ad uscirne solo grazie all’intervento del padre, che lo ha fatto curare. Per fortuna sappiamo che Insinna sta bene, si è ripreso del tutto ed è ritornato a vivere, più forte di prima. Certo non sono stati semplici questi ultimi anni per lui, soprattutto quando è stato chiamato a sostituire Fabrizio Frizzi nel suo show. “Il sorriso di Carlotta [Mantovan, la moglie di Frizzi, ndr] per me ha fatto la differenza”, ha detto a Sorrisi mesi fa, spiegando come mai abbia scelto di accettare l’incarico. All’inizio infatti, Insinna aveva deciso di non accettare la proposta di Carlo Conti e d’istinto si sarebbe voluto dare alla fuga. “Ero paralizzato da mille pensieri, mi è passato il mondo nella testa. Per primo, un senso di inadeguatezza”, ha raccontato, “puoi mai pensare che quel gioco si chiama L’Eredità e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perchè non c’è più? Ho parlato tanto con Carlo, con gli autori, con la produzione, con i direttori… Tutti mi hanno tranquillizzato, era un “sì” collettivo e condiviso, ma era una situazione complicatissima, anche perché io a Fabrizio ci penso ogni giorno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA