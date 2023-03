Flavio Insinna lascia L’Eredità?/ L’indiscrezione su Pino Insegno come sostituto

Flavio Insinna, i rumors sul passaggio di testimone a Pino Insegno per L’Eredità

Il mondo della TV a volte sembra costruito su porte girevoli; volti noti che si passano il timone di programmi di punta tra scelte professionali e retroscena imprevisti. L’ultimo ad entrare nel vortice di tali indiscrezioni è stato Flavio Insinna, attualmente al timone de L’Eredità. Stando a quanto riportato da Dagospia, il presentatore non sarebbe per nulla al sicuro nella sua posizione alla conduzione del game show, anzi; il portale di gossip parla di un’ipotesi piuttosto insistente di sostituzione.

Sulla conduzione di Flavio Insinna de L’Eredità, sembra aleggiare l’ombra di Pino Insegno – secondo Dagospia – con il passaggio di testimone che si realizzerebbe per la prossima stagione televisiva targata Rai. Inoltre, l’attore era stato accostato nelle scorse settimane anche ad un altro evento televisivo piuttosto noto: il Festival di Sanremo. Sulla questione però è stato lo stesso Pino Insegno ad intervenire, smentendo il tutto ad Un giorno da pecora dichiarando di non essere interessato all’eventuale condizione della kermesse canora.

Flavio Insinna e l’indiscrezione “politica” su Pino Insegno come sostituto: “Si muoverebbe Giorgia Meloni…”

Tornando alla presunta sostituzione di Flavio Insinna con Pino Insegno alla conduzione de L’Eredità, Dagospia impreziosisce l’indiscrezione con particolari specifici che riguarderebbero sia i dirigenti Rai che “fattori” politici. “Giorni in cui il conduttore, amico da circa vent’anni di Giorgia Meloni, viene ricevuto addirittura a Palazzo Chigi… Come risolvere la grana Insegno? Come accontentare il premier Meloni che per lui si muoverebbe personalmente?” Questi sarebbero gli interrogativi che remano contro la riconferma di Flavio Insinna al timone de L’Eredità.

“Si cerca un titolo forte e blindato, un titolo quotidiano per garantirgli un buon contratto” – si legge ancora su Dagospia – “Non a caso negli ultimi giorni starebbe prendendo forza l’ipotesi L’Eredità, ora affidata a Flavio Insinna”. Parte dunque da tale assunto la possibilità di vedere Flavio Insinna rivolto verso altri lidi, seppur trattandosi di indiscrezioni. Intanto, i ribaltoni in casa Rai non riguarderebbero solo l’attore; sempre il portale di gossip ha parlato della possibile ultima stagione per Milly Carlucci alla conduzione de Il Cantante Mascherato.











