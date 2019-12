Flavio Insinna/ Il ricordo di Frizzi “È merito suo se…” (La porta dei sogni)

Flavio Insinna sarà uno degli ospiti della puntata di questa sera di “La porta dei sogni”, lo show nuovo di zecca che vede la padrona di casa, Mara Venier, ospitare le storie di coloro che vogliono realizzare i propri desideri, fare una sorpresa o semplicemente rivedere una persona cara. E nel parterre di ospiti tutto al maschile che sfilerà questa sera, oltre ad Enrico Brignano, Raoul Bova e ad Alessandro Siani, la scena toccherà pure al 54enne attore e conduttore televisivo che, di recente, per via del suo game show ovvero “L’Eredità” ha fatto molto discutere. Infatti di recente Insinna è stato protagonista di una clamorosa quanto involontaria gaffe durante la prova di una delle concorrenti del gioco di Rai 1: nella puntata dello scorso 19 dicembre infatti la ha ‘aiutata’ indirizzandola verso la risposta giusta nella prova del “triello” anche se è curioso notare come la concorrente di suo non abbia colto il suggerimento e abbia poi fornito comunque la risposta sbagliata. Gelo in studio anche perché l’indizio di Insinna (che le chiedeva di scegliere la risposta esatta tra le due rimanenti, ovvero le serie tv “Friends” e “Grey’s Anatomy”, indicando che c’entrava con l’essere medici…) era talmente plateale che ha lasciato di stucco lo stesso pubblico. Ad ogni modo gli unici a non essersi accorti del siparietto sono stati lo stesso Insinna, subissato di critiche l’indomani, e la concorrente che potrà accampare come scusante quella di essere stata tradita dall’emozione.

FLAVIO INSINNA, E’ RECORD DI SHARE PER L'”EREDITA'”

E proprio a proposito de “L’Eredità”, il programma che quasi per caso ha cominciato a condurre stabilmente dopo la scomparsa dell’indimenticato Fabrizio Frizzi, il conduttore (attualmente pure a teatro con l’apprezzato spettacolo “La macchina della felicità”) si è preso una piccola rivincita pubblicando un post a tema sulla sua pagina Facebook: dopo settimane in cui si mormorava che i risultati del game show di Rai 1 non erano poi così soddisfacenti, è arrivata la sorpresa dell’Auditel che ha certificato come Insinna sia riuscito a battere ogni record nella puntata del 16 dicembre, e facendo registrate ottimi dati d’ascolto pure negli altri giorni. Il risultato parla chiaro: 27% di share per il suo programma preserale per un totale di quasi cinque milioni e mezzo di telespettatori, ‘stracciando’ pure la concorrenza targata Mediaset. “I suoi risultati premiano la squadra capeggiata da un grande presentatore” ha detto a stretto giro di posta Gianvito Lomaglio, capostruttura Rai, benedicendo di fatti il lavoro dietro le quinte e davanti alla telecamera di Insinna.

FLAVIO INSINNA: IL RICORDO DI FABRIZIO FRIZZI, “SE SONO QUI E’ ANCHE MERITO SUO”

Quel passaggio di testimone alla guida de “L’Eredità” e il dolore per la scomparsa di un amico sono stati alcuni dei temi trattati dallo stesso Flavio Insinna in una recente intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni” e poi nel corso di un’ospitata a “Vent’anni che siamo italiani”, il programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e a “Da noi… a ruota libera”. “Puoi mai pensare che quel gioco si chiama così e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma che non c’è più?” si domandava il 54enen capitolino sulle colonne del magazine, aggiungendo che la decisione di succedere a Frizzi fu presa solo dopo un confronto con i vertici Rai e la moglie, Carlotta Mantovan. “Volevo solo scappare” ha candidamente ammesso, ricordando anche che è stato decisivo proprio l’aiuto di Fabrizio affinché la sua carriera decollasse. “Se sono qui e ho fatto il provino per ‘Affari tuoi’ è stato merito suo quindi devo tutto a lui” ha spiegato poi nello show televisivo e sottolineando come proprio quella sia stata la scintilla che a suo tempo fece nascere soprattutto una bellissima amicizia.

