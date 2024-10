Flora Canto sarà una delle ospiti della trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo che si terrà in queste ore. Andiamo a conoscere meglio chi è Flora Canto. La donna è nata a Roma il 12 Febbraio 1983 ed ha avuto un curioso approccio con il mondo della televisione. Abbiamo conosciuto per la prima volta Flora Canto agli inizi del Grande Fratello 6, con Flora che attendeva fuori il suo storico ma ex fidanzato Filippo Bisciglia. I due troncarono la propria relazione proprio durante l’avventura del gieffino.

Da quel momento la carriera della donna è cambiata, Flora è entrata come tronista al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, e dopo qualche anno Flora ha deciso di svoltare e cominciare una nuova carriera come attrice. Nel 2008 ha cominciato a studiare come attrice ed inizia con il remake di Vieni Avanti Cretino, film che la vide protagonista con Lino Banfi.

Dopo spettacoli teatrali Flora lavora anche in alcuni film o serie tv come Don Matteo (solo come comparsa in una puntata), nel film La Coppia di campioni con Massimo Boldi e in un film con Nino Frassica. Ha lavorato come inviata nel 2020 ad Ogni Mattina dove partecipava insieme ad Aurora Ramazzotti. Non solo film e serie visto che la bella Flora è stata anche protagonista di campagne pubblicitarie.

Flora Canto, chi è e dettagli sulla sua vita privata

Flora Canto ha avuto una crescita esponenziale a livello lavorativo, nel 2019 l’abbiamo vista come una delle presenze nel cast di Tale e Quale Show dove arrivò all’ottavo posto. Il lavoro funziona alla grande ma anche la vita privata visto che – dopo la relazione con Filippo Bisciglia – Flora Canto ha trovato finalmente il suo grande amore.

Nel 2013 Flora ha incontrato sulla spiaggia il noto attore Enrico Brignano e per entrambi è stato un autentico colpo di fulmine. Tra i due ci sono 17 anni di età di differenza, ma Enrico si è più volte detto pazzo della donna. I due hanno due figli, Martina nata nel 2017 e il secondogenito Niccolò, nato invece nel 2020. Nel 2021 l’attore – durante uno dei suoi spettacoli – ha fatto la proposta e i due si sono sposati il 30 Luglio 2022 e più volte hanno testimoniato il loro amore.

Riguardo il loro amore Flora aveva inoltre dichiarato. “Sono felice che i nostri ospiti abbiano partecipato alla nostra favola d’amore. Ci sono stati imprevisti al nostro risveglio, ma alla fine è stato tutto perfetto e non era scontato”. Sia Flora che Enrico coltivano insieme diverse passioni come quella dello sport o quella del teatro con Enrico che va in giro da anni per recitare.