Tale e Quale Show 2024: anticipazioni seconda puntata 27 settembre

Oggi, venerdì 27 settembre, dopo l’ottimo risultato della prima puntata con il quasi 20% di share, torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti e giunta alla quattordicesima edizione. Tutti i concorrenti, questa sera, si esibiranno dal vivo e saranno guidati dal maestro Pinuccio Pirazzoli con l’obiettivo di conquistare con nuove e straordinarie imitazioni, sia la giuria che il pubblico a casa. Come ogni settimana, al termine di ogni esibizioni, i giudici valuteranno i concorrenti per poi stilare la classifica finale al termine di tutte le esibizioni.

Massimo Bagnato è Lando Fiorini a Tale e quale show 2024/ Imitazione intrigante per convincere i giudici

Nel ruolo di giudici ufficiali ci saranno Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi che sostituisce in giuria Loretta Goggi che ha deciso di dire addio al ruolo dopo tredici edizioni. Anche questa sera ci sarà un quarto giudici speciale: dopo Stefano De Martino, questa sera, tale ruolo, sarà ricoperto da Katia Follesa.

Kelly Joyce è Shirley Bassey a Tale e Quale Show 2024/ Stroncata da Magliogli: "di Beyoncè non avevi nulla"

I concorrenti e le imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2024

I concorrenti di Tale e Quale Show 2024 sono Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annichiarico. Quali sono, invece, le esibizioni della serata?

Simone Annicchiarico renderà omaggio a Franco Califano mentre Massimo Bagnato ricorderà Lando Fiorini; Thomas si trasformerà in Tananai, uno degli artisti più amati del momento mentre Feisal Bonciani ricorderà il grande Prince. Kelly Joyce si trasformerà in Shirley Bassey mentre Justine Mattera sarà Sylvie Vartan; Giulia Penna imiterà Taylor Swif;, Amelia Villano sarà Annalisa e Verdiana si trasformerà in Celine Dion. Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro si trasformeranno in Tony Effe e Gaia duettando sulle note di Sesso e samba.

Giulia Penna imita Taylor Swift a Tale e Quale Show 2024/ Buona la prima, sarà la vincitrice di puntata?

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale Show 2024

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2024 può essere visto in diretta televisiva, alle 21.30, su Raiuno, al termine della puntata di Affari tour. Con Raiplay, contemporaneamente alla diretta televisiva, è possibile seguire la diretta streaming. Sempre con Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione, si può rivedere la prima puntata ma anche le singole esibizioni dei vari concorrenti.