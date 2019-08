Flora Canto, compagna Enrico Brignano operata/ Foto in ospedale, “flebo e digiuni”

Per Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, non è stata un’estate semplice da vivere. Solo oggi, dopo dieci giorni di ricovero, la giovane attrice e conduttrice tv che presto rivedremo sul piccolo schermo nei panni di concorrente di Tale e Quale Show, fa il suo ritorno a casa. Ad annunciarlo è lei stessa tramite la sua pagina Instagram, con una foto che la immortala in un letto di ospedale con una espressione decisamente più serena ma ancora con le flebo alle braccia. “Oggi è una bella giornata”, ha esordito la Canto sulla sua pagina social. “Dopo 10 giorni..finalmente si esce. È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, GRAZIE A DIO”, ha rivelato Flora. La compagna di Brignano ammette senza mezzi termini di aver preferito di gran lunga tramonti, mare ed aperitivi, ma è comunque grata di poter tornare a casa. Dopo aver pubblicamente ringraziato lo staff medico del prof Bracci che si è preso cura di lei, accudendola nel migliore dei modi, non poteva mancare un pensiero alla sua “dolce famiglia e soprattutto la mia dolce metà… che ha cercato di starmi accanto Pur compensando la mia assenza a casa. Ti amo… Enrico Brignano”.

FLORA CANTO, COMPAGNA ENRICO BRIGNANO IN OSPEDALE: ORA TANTO RIPOSO

Dopo la brutta esperienza – non è chiaro per cosa sia stata ricoverata e successivamente operata – Flora Canto è pronta a vivere con serenità la sua convalescenza. “Ed ora tanto riposo per cercare di arrivare al meglio all’esperienza lavorativa che mi aspetta a Settembre, quindi devo recuperare velocemente! Se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate… Ed ora finalmente mi godo la mia topolina… senza dubbio la mia migliore cura”, ha chiosato, riferendosi alla figlia avuta dal compagno Brignano. Tanti i messaggi sui social da parte di coloro che le hanno augurato una pronta guarigione, tra cui l’augurio della collega Barbara Tabita e quello di Serena Autieri che le ha inviato tante coccole virtuali. Anche l’amico Gianluca Impastato le ha mandato un forte abbraccio. A commentarla anche un’infermiera della clinica presso la quale è stata ricoverata (ed operata) e che l’ha definita “una paziente modello”.





