Flora Canto è Anna Tatangelo/ Video Brignano: “leggera, incisiva” (Tale e Quale Show)

Flora Canto si prepara ad affrontare nei panni di Anna Tatangelo la terza puntata di Tale e Quale Show 2019, lasciandosi alle spalle un percorso deludente e piuttosto stabile. Le sue prime performance non le hanno permesso infatti di brillare e per ben due puntate di fila l’hanno vista posizionarsi al nono posto. Nell’ultima esibizione, in particolare, Flora Canto si è calata nei panni di Syria, nel suo successo sanremese dal titolo “Sei tu”; ma la performance, seppur degna di nota, non ha conquistato pienamente i giurati, i quali, pur elogiandola, non sono riusciti a premiarla fino in fondo. La concorrente ha totalizzato infatti solo 39 punti, dopo i 29 conquistati nella puntata d’esordio. La compagna di Enrico Brignano dovrà quindi ripartire dal fondo della classifica, da dove potrà tentare la sua scalata alla conquista dell’ambitissimo podio.

Flora Canto e Il siparietto con Enrico Brignano

Con un divertente siparietto, Flora Canto ha annunciato vendetta nei confronti del quarto giudice della serata – il suo compagno, Enrico Brignano – qualora il suo voto non fosse stato quello da lei auspicato. “Sono una professionista e non mi permetterei mai di condizionare il loro giudizio”, si è affrettata a precisare la concorrente, “però mi sembra giusto ricordare ai giurati, che prima o poi questo programma finirà, le luci si spegneranno e tutti torneranno a casa nelle oro famiglie. Ora, veramente – ha concluso la Canto – sentitevi liberi”. Di fronte alle sue dichiarazioni. Enrico Brignano ha quindi pensato bene di proseguire con il siparietto, indossando un paio di occhiali piuttosto spessi e calandosi nei panni di un improbabile critico musicale dal nome “Silvio La Perla”.

“Leggera, incisiva, fantastica”

Messi da parte gli sketch ironici, Flora Canto ha potuto contare sul giudizio positivo di Enrico Brignano, che ha lodato la sua interpretazione a Tale e Quale Show, complimentandosi soprattutto per la voce. “Straordinario, veramente, il cambiamento – ha detto il quarto giurato – Non da questa puntata o l’altra, ma da quando ti conosco. Sei veramente brava. Ora – ha aggiunto Brignano – il trucco levatelo, non tornare a casa così per carità di Dio, perché abbiamo una figlia. Però nel canto sei stata leggera, incisiva, fantastica”. Ma pareri positivi sono arrivati anche dagli altri protagonisti del Parterre. Secondo Giorgio Panariello, in particolare, “la voce c’era” e “obiettivamente sei stata brava”, mentre Loretta Goggi, lodando “quella forma di vibrato che ha lei (Syria, ndr), che è appena appena accennata”, ha sottolineato qualche piccola imprecisione nelle fasi centrali dell’esibizione

Video: Flora Canto è Syria a Tale e Quale Show





