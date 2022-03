Flora Canto e Bianca Pazzaglia, compagna ed ex moglie Enrico Brignano/ Il loro matrimonio sarà…

Flora Canto e Bianca Pazzaglia sono la compagna ed ex moglie di Enrico Brignano. Dopo il primo matrimonio, il comico si risposa a giugno 2022 con la ex tronista di Uomini e Donne. Il primo matrimonio tra Bianca Pazzaglia e Enrico Brignano è durato solo cinque anni. Purtroppo tra i due qualcosa si è rotto come ha raccontato proprio il comico ed attore in una intervista: “non è andata bene, prima credevo che uno potesse essere la vedette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”. Nonostante tutto però, Brignano poco dopo è riuscito ad innamorarsi ancora. Questa volta nella sua vita è arrivata Flora Canto, attrice con cui ha avuto anche due figli: Martina e Niccolò. La coppia non è ancora sposata, ma nell’estate 2022 convolerà a nozze. ”

“È una seconda vita, una seconda chance. Ringrazio Dio di aver fatto gli incontri giusti. Ringrazio anche di aver sbagliato, perché senza quegli sbagli non avrei quello che oggi ho” – ha raccontato Brignano negli studi di Verissimo. Non solo, lo showman ha poi raccontato come ha conquistato il cuore della bella Flora: “Lei ha una passione smodata per il cibo, e per i mandaranci. Per me era una strada in discesa, sono figlio di fruttivendoli… ed è così che l’ho conquistata, con casette di frutta e ortaggi”.

Enrico Brigano, dopo Bianca Pazzaglia l’amore con Flora Canto

Dopo il matrimonio con la ballerina professionista Bianca Pazzaglia durato cinque anni, Enrico Brignano si è innamorato di Flora Canto, la compagna e futura seconda moglie. Un amore importante quello tra i due attori che hanno avuto anche due splendidi figli. Ma come si sono conosciuti? A rivelarlo è stata proprio la Canto che ha confessato: “all’epoca io ero fidanzata, lui sposato. Poi, qualche tempo dopo ci siamo fidanzati. Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomo all’antica. È generoso e premuroso”. Brignano è al settimo cielo per questa seconda importante occasione d’amore: “per me è come una seconda vita, una seconda chance. Sono grato di quello che ho avuto e degli errori fatti che mi hanno portato qui”.

Nell’estate 2022 la coppia convolerà a nozze come ha confermato proprio l’attore romano: “non lo so, bisogna arrivarci a luglio. Tra la pandemia, una cosa e l’altra… Non ho scelto neanche l’abito, ma ho scelto la location. Diciamo che è sul mare…”. Non resta che aspettare giugno 2022 per il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto.



