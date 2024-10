Enrico Brignano è il marito dell’attrice e showgirl Flora Canto, donna che – in queste ore – sarà tra gli ospiti della trasmissione La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Andiamo a conoscere meglio chi è il marito di Flora Canto. Enrico Brignano nasce a Roma il 18 Maggio 1966 ed ha 17 anni di differenza rispetto alla moglie, nata nel 1983.

Enrico è cresciuto nella zona di Dragona da padre tunisino ma con origini siciliane e madre nata a Palombaro, in provincia di Chieti. Ha un fratello che si chiama Gaspare. Da sempre Enrico ha una grande passione per il mondo del cinema e per il teatro ed è deciso a entrare in questo mondo; per questo si iscrive a Roma al Laboratorio di esercitazioni di Gigi Proietti e si diploma in questo mondo nel 1990.

Comincia con spettacoli di Cabaret e ottiene un discreto successo, poi inizia la carriera televisiva, inizia qualche film e a telefilm come la trasmissione Il Maresciallo Rocca. Il vero exploit arriva nel 1998 con il ruolo di Giacinto, disoccupato e fidanzato della colf di famiglia, la nota Cettina, nella nota serie ‘Un medico in famiglia’. Questo ruolo gli offre nuove e importanti opportunità e anche a teatro Enrico diventa sempre più famoso.

Enrico Brignano e un curioso corteggiamento alla moglie Flora Canto

Una carriera sia teatrale che cinematografica di grande livello, Enrico Brignano è cresciuto ed è diventato un volto noto della tv. Non solo attore perchè nel 2000 ha iniziato anche la carriera da regista con Si fa presto a dire amore, una commedia con attrici come Vittoria Belvedere, Samuela Sardo e Luigi Diberti.

Nella vita privata Enrico Brignano ha un legame indissolubile con Flora Canto, entrambi hanno più volte sottolineato di come il loro primo incontro sulla spiaggia sia stato una sorta di colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia ha due figli, Martina che ora ha 7 anni e il piccolo Niccolò che invece ha soli 3 anni. Riguardo il loro legame la donna svelò recentemente:

“Lui mi ha conosciuta che avevo 27 anni e già facevo questo mestiere. Cercavano sua moglie per uno show a teatro ed ora eccomi qui”, un legame che dalla finzione è diventato un amore vero e i due sono molto legati. Un rapporto nato in maniera strano, non con il classico corteggiamento: “Lui mi inviò casse di ortaggi e frutta, sapevo che io ne andavo pazzo. Un giorno mi consegnò una pianta di peperoni”, e i due spesso ci scherzano sù. Anche ora Enrico Brignano e Flora Canto sono unitissimi.