Flora Canto sarà una degli ospiti della trasmissione La Volta Buona, programma che si terrà tra poche ore condotta da Caterina Balivo. La donna è sposata con l’attore Enrico Brignano e i due hanno due figli. Ma conosciamo meglio non solo Flora, ma anche chi sono i suoi due genitori.

Prima del suo avvento in tv si conosceva ben poco della vita della donna ma pian piano abbiamo imparato a conoscere alcuni dettagli della vita privata di Flora, anche di prima del suo avvento del mondo della televisione. I suoi genitori sono Pino e Marilena e la donna ha rivelato nel corso di una vecchia intervista, un importante episodio della sua vita, un evento che l’ha sicuramente segnata ma che – come più volte sottolineato – non l’ha turbata.

Non si conosce molto della vita privata dei genitori di Flora, ma sappiamo che i due si sono separati quando la ragazza era solo una bambina ed aveva solo tre anni. Nel corso di un’intervista alla trasmissione Rai ‘Oggi è un altro giorno’ Flora difatti rivelò: “Avevo tre anni quando si sono divisi, ma loro sono il giorno e la notte e diciamo che io sono l’unica cosa che li tiene in comune”. Nonostante ciò Flora è molto legata ai suoi genitori e conserva grandi valori che loro le hanno insegnato.

Genitori di Flora Canto: la rivelazione sul padre

Flora Canto è molto legata a entrambi i genitori e in particolare a suo padre Pino che le ha insegnato – come rivelò in una recente intervista – il suo amore per la libertà e per la vita. Lei dichiarò qualche tempo fa che sua madre le aveva insegnato i valori e suo padre invece ad apprezzare la vita.

Qualche anno fa – in occasione del compleanno del padre – la donna rivelò su Instagram il suo affetto con un bellissimo messaggio: “Al mio lifecoach preferito, a te che mi insegni i trucchi per sopravvivere in questa giungla meravigliosa chiamata vita. A te che sei un nonno meraviglioso…tanti auguri papino mio!”. Rispetto a suo padre Flora ha raccontato un aneddoto riguardo la vita del padre che -da giovanissimo – ha rischiato davvero grosso. Qualche tempo fa ha infatti raccontato a Verissimo:

“Mio padre è un miracolato, ricordo che quando io avevo 17 anni lui ha avuto un aneurisma alla aorta del cuore e fu scambiato per un blocco intestinale, stava morendo”. Nonostante la separazione Flora ha rivelato che sua madre è stata molto vicina a lui e da credente ha pregato molto per far si che si salvasse. Fortunatamente le cose sono andate tutte per il meglio.