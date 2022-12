Flora Canto: “Io gelosa di Enrico Brignano”/ “Parte più emozionante del matrimonio…”

Flora Canto: “Con Enrico Brignano cerchiamo di coordinarci”

Ospite di “Nei tuoi panni”, Flora Canto ha parlato di come lei ed Enrico Brignano riescano a coordinarsi con la famiglia e i figli. L’attrice ha spiegato: “Come tutte le famiglie cerchiamo di coordinarci un po’ con gli orari. Martina va all’asilo, Niccolò ancora no. Noi abbiamo gli orari del teatro, magari la sera si fa tardo. I nostri figli respirano tanto la musica e lo spettacolo. Martina canta, balla, recita… Destino segnato? Spero di no. Farà quello che le piace ma se non sarà questo sarò felice. I figli d’arte hanno molti svantaggi”.

La proposta di matrimonio è arrivata all’Arena di Verona: “Era intima, discreta. Secondo me aveva paura che io gli dicessi di no. Ovviamente non c’era questo rischio ma secondo me ha voluto giocare sul sicuro. Pensa se davanti a tutti avessi detto di no. Sposarsi con i bambini credo sia stata la cosa più emozionante. Sono arrivata all’altare e c’era Enrico con Niccolò in braccio, già tutto sporco, e Martina che mi precedeva. Quella è stata la parte più emozionante del matrimonio. I figli sono il nostro tutto”.

Flora Canto: “Enrico Brignano? Gelosa, ma non troverebbe di meglio”

Parlando del matrimonio, Flora Canto racconta anche l’amicizia con Tosca D’Aquino, che è stata la sua testimone di nozze. “La nostra è un’amicizia di tarda età, c’è una bellissima complicità. Non c’è gelosia”. Questo sentimento, invece, c’è nei confronti del marito, Enrico Brignano: “Gelosia? Sono io quella più gelosa. Intanto perché tutti gli show men erano uomini passionali e poi sono uomini che viaggiano molto. Ma dove la trova un’altra meglio di me (ride, ndr). È un mestiere che ti porta a stare lontano. Tra i due sono io quella un po’ più gelosa. Le donne, in questo periodo storico, sono un pochino più intraprendenti”.

Nonostante la gelosia, la coppia è molto legata e felice insieme, anche se Flora Canto non perde occasione per lanciare una frecciatina al marito: “Enrico nei miei panni non sopravvivrebbe, come un qualsiasi uomo nei panni di una donna. Un uomo appena torna a casa si rilassa, una donna che lavora invece appena arriva a casa comincia il lavoro vero”.











