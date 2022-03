Flora Canto: “Sono gelosa di mio marito Enrico Brignano”/ “Litighiamo molto perché…”

Flora Canto è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri e Gigi Marzullo e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo 2022. La moglie di Enrico Brignano ha parlato proprio del suo rapporto di coppia con il marito, partendo dal suo ruolo di genitore, visto e considerato che oggi ricorre la festa del papà: “Enrico è un padre più coccolone… Sua mamma, invece, era un generale, dava carezze a suo figlio solo quando dormiva. Lui è più dolce”.

Nel prosieguo dell’intervista, la donna ha rivelato come soltanto in apparenza la loro vita coniugale sia priva di screzi e di alti e bassi. In realtà, i due tra le mura domestiche non sono tutte rose e fiori: “Noi litighiamo molto – ha dichiarato Flora –. Tante volte mi chiedono se io ed Enrico siamo sempre così felici e gioiosi, ma a casa pure noi litighiamo. Quando c’è un amore importante, il fatto di litigare lo rende più vivo, più passionale. Stiamo insieme da 11 anni, il nostro rapporto sta crescendo. Io litigo per fare pace”.

FLORA CANTO: “HO COSTRETTO ENRICO BRIGNANO A SOFFRIRE PER UN ANNO INTERO PRIMA DI CEDERE”

Flora Canto, con la sua spontaneità e una buona dose di ironia, si è poi espressa in questi termini su suo Enrico Brignano: “La carina della coppia sono io, lui è quello simpatico. Eppure, nonostante questo, sono io che controllo lui. Sì, sono gelosa di mio marito, perché questi uomini carismatici piacciono…”.

E dire che, prima di dire di sì alla loro storia d’amore, Flora Canto ha fatto soffrire Brignano per un anno intero, sino a quando non ha ammesso di essere innamorata di lui: “La cosa che mi piace di più è la sua normalità. Molti grandi, molti artisti hanno un ego importante e tante volte non vivono la quotidianità. Invece lui mi portava a fare la spesa, mi portava a mangiare la pizza, arrivava a casa con le cassette di frutta”.

