Fonseca esonerato dalla Roma?/ Ultime notizie: ipotesi Spalletti nuovo allenatore

Dopo un’ottima prima parte di stagione, la Roma sta affrontando un periodo complicato e il tecnico Paulo Fonseca è a rischio esonero. A pochi giorni dal ko con la Lazio, ieri la compagine giallorossa è stata sconfitta 2-4 ai supplementari dallo Spezia in Coppa Italia e la proprietà sarebbe pronta a un ribaltone: come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, la società sta facendo le dovute valutazioni e circolano i primi nomi per la sostituzione.

In queste ore è atteso un nuovo vertice tra i Friedkin e il general manager Tiago Pinto. Un ulteriore segnalo è arrivato dallo slittamento dell’allenamento odierno dalle 11 alle 15. Sono tre i nomi che circolano per il dopo Fonseca: parliamo di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e, soprattutto, Luciano Spalletti.

FONSECA ESONERATO DALLA ROMA? LE ULTIME

Ore di riflessione a Trigoria sul futuro di Paulo Fonseca, anche se la proprietà non ha mai messo in discussione pubblicamente l’operato del tecnico portoghese. «Quando si perde, sono sempre in discussione», ha recentemente evidenziato l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk. Al momento è probabile che gli venga data un’altra chance, ma il ribaltone è dietro l’angolo…

I tifosi sui social network non hanno nascosto il disappunto per il pesante ko in Coppa Italia contro la formazione di Vincenzo Italiano e in tanti hanno chiesto l’esonero di Fonseca. E i sostenitori della Lupa sarebbero pronti a riabbracciare Luciano Spalletti, protagonista di un rapporto di amore e odio: amore per gli ottimi risultati raggiunti sulla panchina romanista, odio per il trattamento riservato a Francesco Totti al tramonto della sua carriera da calciatore. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, clima rovente nella Capitale, sponda giallorossa…

