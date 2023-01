FOOD & RETAIL/ Ecco le società dove si lavora meglio

È affidata a nove nomi eccellenti la rappresentanza del settore alimentare e di quello distributivo nella classifica dei Top Employers italiani, ovvero delle aziende certificate eccellenti da Top Employers Institute per le condizioni di lavoro, i benefit, i piani di carriera, gli investimenti in formazione e sviluppo, le politiche HR focalizzate sulla crescita professionale e personale e sul benessere delle persone.

Nell’ambito del food & beverage spiccano in particolare i nomi di Birra Peroni, Coca Cola Hbc Italia, Lavazza, Perfetti Van Melle e, non ultimo, di PepsiCo Italia, che conquista il 6° posto tra le 141 migliori aziende e conferma la sua presenza nel ranking per il 15° anno consecutivo. In una nota ufficiale, l’azienda sottolinea come il riconoscimento sia il frutto della “flessibilità offerta grazie al modello di lavoro ibrido, alle iniziative previste nell’ambito della diversità, dell’uguaglianza e dell’inclusione come la Giornata della Donna e la Settimana dell’Orgoglio LGTBIQA+, e alla creazione di un piano di formazione virtuale e standardizzato per i nuovi talenti. Una lunga lista di item, dunque, cui si deve aggiungere anche l’impegno per la sostenibilità messo a terra attraverso la nuova strategia aziendale PepsiCo Positive (pep+).

Sul fronte invece dei retailer, emergono quattro realtà, tra le quali la componente dei discount la fa da padrona. La prima è Carrefour Italia, premiata per una politica fondata su innovazione, formazione continua, sostenibilità, digitalizzazione e smart working. “Siamo orgogliosi – commenta Paola Accornero, General Secretary di Carrefour Italia – di aver ottenuto per il sesto anno consecutivo la certificazione, un risultato che conferma la validità dei progetti e delle strategie che stiamo portando avanti con coerenza in questi anni. Continuiamo ogni giorno con il nostro impegno per garantire un ambiente di lavoro ingaggiante, equo e inclusivo, assicurando pari opportunità per tutti e favorendo un contesto che promuova la cultura del feedback e lo sviluppo dei talenti, con modalità sempre più agili. Vogliamo continuare a mettere i nostri colleghi al centro e valorizzare davvero il loro benessere e la loro professionalità”.

Nella graduatoria trova poi posto Lidl Italia, che riceve il riconoscimento per il settimo anno consecutivo. “Questa continuità – afferma Sebastiano Sacilotto, Direttore Risorse Umane di Lidl Italia – è la conferma di aver intrapreso il giusto percorso per lo sviluppo di virtuose politiche di gestione del personale. L’anno appena trascorso ci ha visti impegnati in numerose iniziative e progetti a supporto del benessere dei collaboratori, tra cui “Lidl Per il Domani”: un programma di welfare aziendale con un investimento di 450.000 euro in servizi, facilitazioni e benefit dedicato ai figli dei nostri colleghi. Un ulteriore elemento distintivo è stata poi la capacità di ascolto: sono più di 1.000 le idee per il miglioramento dei processi aziendali che abbiamo ricevuto nell’apposita piattaforma digitale interna e alcune hanno già trovato riconoscimento e attuazione. Infine, ci siamo dedicati allo sviluppo di progetti di formazione specifici per soddisfare le esigenze dei vari ambiti aziendali, con l’obiettivo di dare le giuste competenze ai collaboratori”.

Nel manipolo delle insegne premiate figura inoltre Metro Italia, che festeggia la decima presenza consecutiva nel ranking. “Si tratta di un traguardo che ci riempie di orgoglio – dichiara Vanessa Catania, Direttrice Risorse Umane di Metro Italia -. Questo premio va alla squadra, a tutti noi che in questi anni, insieme, abbiamo lavorato con impegno, tenacia e collaborazione per rendere concreta la nostra strategia di sviluppo “sCore”, senza perdere mai di vista il nostro benessere e la qualità della relazione con i nostri clienti. Attraverso i nostri percorsi di sviluppo e di formazione, in un contesto attento al work-life balance, vogliamo creare un ambiente di lavoro equo, inclusivo, dinamico e stimolante, che favorisca lo sviluppo di ciascuno mettendo a disposizione di tutti gli strumenti necessari per esprimere il proprio talento”.

New entry fra i Top Employers Italia 2023 è infine Penny Italia, l’insegna discount del gruppo tedesco Rewe, premiata per il suo impegno nel mettere al centro della sua strategia di business le persone, adoperandosi per implementare processi, iniziative e attività che favoriscano le competenze e la professionalità dei collaboratori. “Il 2022 appena concluso è stato un anno di cambiamenti e innovazioni sostanziali per l’azienda – scrive in una nota Penny Italia – e questa nuova conferma non può che dare ancora più impulso alla valorizzazione degli oltre 4.500 collaboratori che vestono la maglia Penny ogni giorno”.

