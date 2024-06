Formazioni Albania Spagna/ Quote: fra titolari e turnover (Euro 2024, oggi lunedì 24 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA SPAGNA: SCELTE DIVERSE

Due situazioni molto diverse dovrebbero generare di conseguenza anche scelte differenti da parte dei due commissari tecnici nelle probabili formazioni di Albania Spagna di stasera a Düsseldorf, nella terza e decisiva giornata del girone B di Euro 2024. Naturalmente la Spagna potrà permettersi di fare turnover e di dare spazio alle riserve dopo avere conquistato la certezza matematica del primo posto in due sole partite, cioè il perentorio 3-0 rifilato alla Croazia e poi la vittoria contro l’Italia, ben più netta di quanto dica il risultato finale di 1-0, quindi ci saranno serenità e voglia di mettersi in mostra da parte di chi ha giocato meno.

Formazioni Croazia Italia/ Quote, Spalletti valuta almeno tre cambi (Europei 2024, oggi 24 giugno)

Di fronte l’Albania arriva ancora con speranze all’ultima giornata e non era scontato nel “girone di ferro”, anche se un solo punto a causa della sconfitta contro l’Italia e del pareggio in extremis contro la Croazia rende piuttosto difficile la missione. Da questa parte ci sarà quindi pressione, ma anche la voglia di scrivere una pagina di storia per il calcio albanese. Tutto questo considerato, andiamo a scoprire cosa ci dicono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Albania Spagna?

Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle due partite del girone B (oggi lunedì 24 giugno)

CURIOSIAMO FRA QUOTE E PRONOSTICI

Adesso però le probabili formazioni di Albania Spagna possono cedere il passo per poche righe ai pronostici. Nonostante le differenze di motivazioni, le quote dell’agenzia Snai ci parlano di un match potenzialmente a senso unico, con il segno 2 per la vittoria della Spagna quotato ad appena 1,45 volte la posta in palio. Già per il pareggio si arriva a 4,75 volte la posta in palio sul segno X, infine una vittoria dell’Albania varrebbe ben 7,00 volte la giocata sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA SPAGNA

SYLVINHO VA SUL SICURO

Le probabili formazioni di Albania Spagna devono quindi tenere conto di tutto quanto abbiamo detto in precedenza. Per l’Albania, il c.t. brasiliano Sylvinho si gioca le ultime speranze e quindi si deve insistere sui calciatori già scelti in precedenza. Il modulo di riferimento è il 4-3-3: Strakosha in porta protetto dai quattro difensori che da destra a sinistra dovrebbero essere Hysaj, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; ecco poi la coppia in mediana con la regia di Asllani affiancato da Ramadani; infine Asani dovrebbe essere l’esterno offensivo destro, con Laci in posizione da trequartista centrale e Bajrami sulla fascia sinistra, questo è il possibile terzetto sulla trequarti a sostegno del centravanti dell’Albania, che potrebbe essere nuovamente Manaj.

Varga, terribile infortunio in Scozia-Ungheria/ Video: si scontra con il portiere e perde i sensi

DE LA FUENTE PUÒ FARE TURNOVER

Più difficile sbilanciarsi circa le probabili formazioni di Albania Spagna per la Roja di mister Luis De la Fuente, che può permettersi il turnover, con riserve comunque di qualità. Con beneficio d’inventario, in porta indichiamo Raya; in difesa potrebbero essere confermati Carvajal a destra e Le Normand, con gli inserimenti di Nacho come secondo centrale e Grimaldo in qualità di terzino sinistro. A centrocampo si dovrà sicuramente rinunciare allo squalificato Rodri, ipotizziamo gli inserimenti di Merino e Fermin Lopez come titolari per far riposare anche uno tra Pedri e Fabian Ruiz. Infine in attacco potremmo rivedere Lamine Yamal con la freschezza di un classe 2007, più facile che riposino Morata e Williams a vantaggio rispettivamente di Oyarzabal e Ferran Torres.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA SPAGNA: IL TABELLINO

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Laci, Bajrami; Manaj. All. Sylvinho.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Le Normand, Nacho, Grimaldo; Merino, Fermin Lopez, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres. All. De la Fuente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA