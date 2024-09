PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ARSENAL: CHI GIOCA A BERGAMO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni Atalanta Arsenal, una partita davvero intrigante che giovedì 19 settembre si gioca per la prima giornata di Champions League 2024-2025: anche la Dea entra in una nuova era, quella del girone unico, e lo fa con un’Europa League messa in bacheca lo scorso maggio, finalmente uno straordinario trofeo internazionale che ha dato lustro all’epopea di Gian Piero Gasperini, giunta alla nona stagione e che ora potrebbe davvero cercare gloria anche in Champions League, se non altro provare a entrare nel lotto delle migliori e da lì giocarsela a viso aperto.

L’Arsenal naturalmente è cliente scomodissimo: Mikel Arteta ha fatto un grande lavoro riportando i Gunners allo status di corazzata che può vincere i trofei, in Premier League ovviamente bisogna lottare con squadre che sono ancora superiori ma il livello c’è tutto, e attenzione alla dimensione europea di questa squadra che ovviamente arriva a Bergamo per fare risultato. Scopriremo presto quello che succederà in campo, noi qui però dobbiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori e allora leggiamo insieme le probabili formazioni Atalanta Arsenal, aspettando che la partita del Gewiss Stadium prenda il via.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ARSENAL: QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni Atalanta Arsenal andiamo a parlare anche delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che regola il successo della Dea vale 3,60 volte la giocata contro il valore di 1,87 che è stato posto sul segno 2 per il successo dell’Arsenal: di conseguenza sono i Gunners ad essere favoriti al Gewiss Stadium. L’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,55 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ARSENAL

LE SCELTE DI GASPERINI

C’è la possibilità di qualche variazione sul tema per Gasperini, che nelle probabili formazioni Atalanta Arsenal si affida ovviamente al 3-4-2-1 ma cambiando rispetto a domenica. In porta per esempio si prepara Rui Patricio, perché anche l’anno scorso l’Atalanta alternava gli estremi difensori; davanti a lui Djimsiti e Hien vanno per la conferma ma Kossounou potrebbe rilevare Kolasinac, a destra sembra che Zappacosta possa tornare titolare facendo così scalare Bellanova in panchina. In mezzo al campo, attenzione: una prima ipotesi riguarda il tandem De Roon-Ederson, la seconda invece ci dice che Pasalic può essere titolare con l’ex Salernitana.

Questo però manderebbe l’olandese nel terzetto arretrato per prendere il posto, verosimilmente, di Djimsiti, un’opzione che tra l’altro era già contemplata per la partita di Serie A contro la Fiorentina. A sinistra giocherà Ruggeri, mentre grandi dubbi nelle probabili formazioni Atalanta Arsenal sono davanti: Samardzic e Brescianini si candidano per la trequarti, almeno uno dei due, a rimanere fuori allora possono essere De Ketelaere o Lookman sempre che Retegui abbia la maglia da prima punta, perché entrambi i giocatori appena citati possono agire da centravanti.

LE MOSSE DI ARTETA

Sarà 4-3-3 per Arteta, che nelle probabili formazioni Atalanta Arsenal deve fare i conti con l’indisponibilità di Odegaard; torna invece Calafiori, che però sarebbe destinato alla panchina. In difesa, davanti a David Raya, l’Arsenal schiera Saliba e Gabriel Magalhaes, a destra ci sarà Ben White mentre sull’altro versante potrebbe essere adattato, come già in passato, l’ex Spezia Kiwior che in questo senso è in ballottaggio con Timber. Rispetto alla bella vittoria sul campo del Tottenham Arteta non dovrebbe modificare il suo centrocampo, anche perché le soluzioni non sono tantissime.

Ancora una volta dunque Diego Martinelli dovrebbe agire come mezzala tattica trasformando i Gunners in un 4-2-3-1, e lasciando il settore nevralgico del campo nelle mani di Jorginho e Thomas Partey. Per quanto riguarda il tridente, Saka non è in discussione; a giocarsi il posto sono Gabriel Jesus e Sterling, il primo potrebbe anche fare l’esterno a sinistra ma sarebbe schierato come prima punta qualora anche il secondo fosse in campo, a stare fuori a Bergamo allora sarebbe Havertz ma qui sicuramente Arteta, come del resto Gasperini, ha problemi di abbondanza.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ARSENAL: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; De Roon, Hien, Kossounou; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Brescianini; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARSENAL (4-3-3): Raya; B. White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Kiwior; Partey, Jorginho, Martinelli; Saka, Havertz, Gabriel Jesus. Allenatore: Mikel Arteta