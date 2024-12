PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CESENA: QUALI TITOLARI OGGI A BERGAMO?

Leggiamo le probabili formazioni Atalanta Cesena per avvicinarci alla partita di oggi che al Gewiss Stadium di Bergamo sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I riflettori saranno naturalmente puntati sulla Dea di Gian Piero Gasperini, che in campionato è capolista grazie a una striscia di dieci vittorie consecutive, l’ultima delle quali a Cagliari al termine di una partita sofferta, ma che ci ha detto come questa Atalanta sappia vincere anche le partite giocate non benissimo, un passo avanti significativo verso il sogno tricolore.

Nel frattempo però c’è anche una Coppa Italia da onorare, dato lo status di finalista della scorsa edizione. L’inizio del cammino non dovrebbe essere impossibile, contro il Cesena di mister Michele Mignani che è una delle poche squadre di Serie B ancora superstiti: per i romagnoli oggi è una sorta di “festa”, l’occasione per un confronto con una big senza particolari pressioni, con la consapevolezza che una vittoria sarebbe una vera impresa. Tutto questo considerato, ora curiosiamo tra le probabili formazioni Atalanta Cesena…

PRONOSTICO E QUOTE A SENSO UNICO

Interrompiamo un attimo le probabili formazioni per osservare che il pronostico Atalanta Cesena è a senso unico. L’agenzia Snai quota il segno 1 a 1,23, mentre poi si sale a quota 6,00 già per il segno X in caso di pareggio e fino a 10 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di impresa del Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CESENA

QUANTO TURNOVER PER GASPERINI?

Siamo curiosi di scoprire se e quanto turnover farà Gian Piero Gasperini nelle le probabili formazioni Atalanta Cesena, d’altronde le alternative di qualità certamente non mancano nella rosa nerazzurra. Possiamo allora ipotizzare un modulo 3-4-1-2, con titolare innanzitutto il portiere di riserva Rui Patricio; davanti a lui nella difesa a tre potrebbero trovare posto i veterani Toloi e Djimsiti più Godfrey; linea naturalmente a quattro di centrocampo con un mix di titolari “soliti” e alternativi come Zappacosta, de Roon, Brescianini e Palestra da destra a sinistra; infine nel reparto offensivo potrebbero giocare dal primo minuto Samardzic e Zaniolo con Retegui come terminale.

LE POSSIBILI SCELTE PER MIGNANI

Naturalmente anche per l’allenatore ospite Michele Mignani le probabili formazioni Atalanta Cesena dipenderanno dalle scelte di turnover e quanto quindi i romagnoli vorranno osare a Bergamo. Comunque indichiamo come punto di riferimento tattico il modulo 3-4-3, con questi possibili undici titolari: in porta Klinsmann; davanti a lui la difesa a tre formata da Curto, Prestia e Mangraviti; ci attendiamo invece una linea a quattro centrocampo con Ceesay esterno destro, Calò e Francesconi coppia centrale e Donnarumma sulla sinistra; infine, ci potrebbe essere un coraggioso (almeno nelle intenzioni) tridente d’attacco, nel quale le maglie da titolare potrebbero andare a Berti, Tavsan ed Antonucci.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CESENA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. All. Gasperini.

CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calò, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani.