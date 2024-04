Formazioni Atalanta Fiorentina/ Quote: tornano molti big! (Coppa Italia, oggi 24 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Continua il tour de force per le due squadre più impegnate nel finale di stagione, le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina avvicinano quindi alla semifinale di ritorno di Coppa Italia che è uno dei grandi obiettivi per i nerazzurri e i viola. Le forze vanno dosate con cura, perché ci sono anche l’Europa League o la Conference League e naturalmente la volata in campionato, ma stasera ci si gioca una finale e di conseguenza i calcoli saranno ridotti, dopo l’1-0 dell’andata che fornisce alla Fiorentina un margine prezioso ma di certo non rassicurante.

DIRETTA/ Monza Atalanta (risultato finale 1-2): accorcia Maldini! (Serie A, 21 aprile 2024)

Dopo lo splendido giovedì europeo, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano hanno fatto turnover (soprattutto il secondo) in campionato, riuscendo comunque a vincere sui campi di Monza e Salernitana, per cui stasera al Gewiss Stadium di Bergamo ci potrebbe essere il ritorno di molti dei rispettivi big, normalmente titolari – in questo momento comprensibilmente è forse il campionato a passare un po’ in secondo piano. Considerando tutto questo, possiamo adesso scoprire cosa ci dicono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina.

Diretta/ Salernitana Fiorentina (risultato finale 0-2): la decidono Kouamé e Ikoné! (21 aprile)

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Tema distinto ma nemmeno troppo, il pronostico su Atalanta Fiorentina ci dice quale potrebbe essere la formazione favorita. L’agenzia Snai crede nelle possibilità dei nerazzurri, infatti il segno 1 è quotato a 1,87, mentre per le altre due opzioni si sale a quote molto simili perché il segno X è proposto a 3,80, mentre il segno 2 varrebbe 3,90 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA: MODULI E TITOLARI PER LA SEMIFINALE DI RITORNO

GASPERINI CHI POTREBBE SCHIERARE?

Assumendo il 3-4-1-2 come modulo di riferimento per Gian Piero Gasperini, ecco che le probabili formazioni di Atalanta Fiorentina potrebbero proporci il dubbio tra Carnesecchi e Musso, perché l’italiano è ormai titolare fisso in campionato ma nelle Coppe spera anche l’argentino; bisogna poi tenere conto forzatamente di alcuni problemi fisici emersi domenica sera nella vittoria a Monza, motivo per cui ad esempio come esterno destro il titolare dovrebbe essere Hateboer; dovrebbero poi tornare titolari diversi giocatori partiti dalla panchina tre giorni fa, come ad esempio Djimsiti, De Roon, Ruggeri e Koopemeiners, che è atteso nei panni del trequartista alle spalle della coppia composta da De Ketelaere e Scamacca, a sua volta a riposo nel derby lombardo.

Vincenzo Italiano, bacio a Vanessa Leonardi in diretta?/ La Fiorentina smentisce: "Fitta conversazione"

LE NOTIZIE SULLE SCELTE DI ITALIANO

Potrebbe esserci un ampio turnover anche nel 4-2-3-1 viola, perché nelle probabili formazioni di Atalanta Fiorentina mister Vincenzo Italiano potrebbe riproporre diversi nomi che domenica hanno riposato a Salerno, ad esempio in difesa dovrebbero tornare dal primo minuto Milenkovic e Biraghi nella linea a quattro della retroguardia gigliata; in mediana potrebbero agire Barak e Mandragora e sarebbe un cambio completo rispetto all’Arechi, ma d’altronde lo stesso discorso potrebbe valere anche nel reparto offensivo della Fiorentina, dove potrebbero rivedersi da destra a sinistra Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé ma anche il centravanti Belotti, nessuno dei quali è stato titolare nell’ultima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA